Врач Иванов: есть много фруктов опасно для здоровья

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Врач Роман Иванов объяснил, что употребление чрезмерного количества фруктов может привести к дефициту белков, жиров, витаминов и минералов в организме, и, как следствие. К серьёзным проблемам со здоровьем.
«Врачи рекомендуют есть фрукты ежедневно. В рационе им отводится 15%, ещё 20% — овощам, 25% — молочным продуктам, 30% — злаковым, 10% — мясным и бобовым продуктам. Такое соотношение объясняется балансом веществ, необходимых для поддержания нормального обмена веществ в организме. Поэтому не стоит заменять фруктами другую еду, такая диета может привести к опасному дефициту белков, жиров, витаминов и минералов», — пояснил в беседе с «Вестями Подмосковья» Иванов.
Кроме того, фрукты содержат фруктозу, чрезмерное употребление которой может повлечь за собой нарушение углеводного обмена. Так называемая фруктовая диета может привести и к проблемам ЖКТ.
«Женщины худеют медленнее, так как у них преобладают женские половые гормоны. Достигающие детородного возраста женщины не рожают, что ведёт к гормональным изменениям в метаболизме и влияет на организм. Женщинам важно не затягивать с родами до 40 лет», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Волынкина.
Однако, специалист предупредила, что мужчины также могут набирать вес по женскому типу в случае, если не ведут активный образ жизни.
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