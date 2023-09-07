Врач Головченко назвал три часто встречающихся заразных кожных заболевания

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
О заразных кожных заболеваниях и об их проявлениях рассказал заведующий кожно-венерологическим диспансером Московской областной больницы имени профессора Розанова В.Н. Константин Головченко, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Самое распространённое заболевание — это микроспория или по-простому стригущий лишай, которым можно заразиться от бродячих и даже домашних животных — кошек, собак, хомяков, а также при контакте с больным человеком и его предметами обихода.
Чтобы предостеречь себя от этих заболеваний нужно:
«Третье место по популярности занимает педикулёз — заражение вшами. Всего их три вида — головные, платяные и лобковые. Наиболее распространен головной педикулёз, многие сталкивались с ним в школьные годы. Заражение происходит по тому же принципу, что и в остальных случаях — при контакте с больным человеком или использовании его вещей», — добавил врач.
— не обмениваться личными вещами;
— соблюдать правила гигиены;
— проводить влажную уборку помещений с дезинфицирующими средствами;
— стирать и гладить купленные вещи;
— не контактировать с безнадзорными животными;
— проверять домашних животных у ветеринара.
При появлении неприятных симптомов, нужно в скором времени обратиться к врачу для установления причин и начала лечения.
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