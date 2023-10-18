Врач из Серебряных Прудов Ямангулов вышел в лидеры народного голосования

Семейный врач из Серебряных Прудов вышел в лидеры ежегодного конкурса регионального Минздрава «Народный доктор Московской области». Такие промежуточные итоги народного голосования приводит Серебряно-Прудский вестник.
В конкурсе участвуют 50 медиков разных специальностей Серебряно-Прудской ЦРБ. Абсолютным лидером сейчас является врач общей практики Валерий Ямангулов. За него жители городского округа отдали 57 голосов. Второй идёт офтальмолог Наталья Степкина, а замыкает тройку лидеров терапевт Ольга Мазурова.
Отдать голос за понравившегося специалиста можно на портале «Добродел». Для этого необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать на интерактивной карте муниципалитет, указать инициалы врача и нажать кнопку «проголосовать». Каждый житель может сделать это лишь один раз.
Итоги подведут 6 ноября. После этого назовут имена лучшего детского и взрослого врачей региона. Их ждут денежные призы.
Читайте также:
В Серебряных Прудах прошли ежегодные соревнования по дзюдо
Традиционный турнир по сумо состоялся в Серебряных Прудах
В Серебряных Прудах прошла акция «Будь заметен»
Отдать голос за понравившегося специалиста можно на портале «Добродел». Для этого необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать на интерактивной карте муниципалитет, указать инициалы врача и нажать кнопку «проголосовать». Каждый житель может сделать это лишь один раз.
Читайте также:
В Серебряных Прудах прошли ежегодные соревнования по дзюдо
Традиционный турнир по сумо состоялся в Серебряных Прудах
В Серебряных Прудах прошла акция «Будь заметен»
Лора Луганская