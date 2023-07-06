Врач Кабаненко: От укачивания в транспорте помогут жвачка и лимон

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Врач-терапевт ЦКБ управления делами президента Екатерина Кабаненко заявила, что для предотвращения укачивания в транспорте можно использовать леденцы, жвачка или кусочек лимона, держа их во рту.
«Не надо читать или смотреть в экран гаджетов – это увеличивает нагрузку на глаза, вестибулярный аппарат и провоцирует укачивание. Находясь в транспорте, можно рассасывать леденец, жевать жвачку, есть небольшое количество кислых продуктов, например дольку лимона. Это усилит выработку слюны и уменьшит чувство тошноты», – отметила в беседе с «Москвой 24» Кабаненко.
Кроме того, для того чтобы не укачивало, нужно не наедаться перед поездкой, в автомобиле садиться на переднем сиденье рядом с водителем, в самолёте – в носовой его части.
Однако, как утверждают эксперты, в вопросах выбора безрецептурных препаратов необходим грамотный подход, тогда так называемое лечение не принесёт вреда для здоровья.
«В случае безрецептурных препаратов основным источником информации являются рекомендации и консультации провизора, инструкция по медицинскому применению препарата, а также реклама. Именно грамотное использование безрецептурных препаратов формирует принципы ответственного самолечения», — приводит utro.ru комментарий доктора медицинских наук, профессора, председателя правления Московского городского научного общества терапевтов Павла Воробьёва.
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