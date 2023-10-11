Врач Кашух перечислила признаки передозировки кофеином

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Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух перечислила признаки передозировки кофеином. Об этом пишет Pravda.Ru.
К признакам передозировки кофеином Кашух отнесла тошноту, головную боль, озноб, тахикардию, диарею, головокружение тремор и судороги. Она подчеркнула, что это особенно опасно для людей с заболеваниями сосудов, сердца и почек, а также для подростков и детей, так как в отдельных случаях может даже привести к смерти.
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