Врач Кашух предупредила об опасности старых съедобных грибов

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«Грибы — это своего рода губка, которая способна впитывать из почвы вредные вещества. Если их концентрация окажется слишком высокой, то отравления не избежать», — пояснила в беседе с Газета.ру Кашух.
При появлении первых симптомов отравления грибами специалист рекомендвоала вызывать скорую помощь.
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