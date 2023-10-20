Врач Кашух рассказала, из-за чего возникает синдром раздражённого кишечника

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По словам Кашух, такое состояние может быть вызвано стрессами, отсутствием физических нагрузок, нерациональным питанием, перенесёнными кишечными инфекциями или вредными привычками.
«Всё это негативно отражается на составе микробиоты кишечника и его работе, а также в целом на самочувствии человека. При синдроме раздражённого кишечника человек быстрее утомляется, у него может начаться бессонница», — цитирует издание слова собеседницы.
Гастроэнтеролог добавила, что для такого заболевания не предусматривается специфическое лечение или профилактика. Кашух посоветовала быть физически активным, придерживаться здорового образа жизни, составить сбалансированный рацион питания и отказаться от вредных привычек.
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