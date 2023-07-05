Врач Киселевич перечислила витамины для женского здоровья

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По словам врача Наталии Киселевич, в капусте и редисе содержатся витамины, которые защищают грудь и матку от опухолей.
Наталия Киселевич рассказала «Ленте.ру», что рацион питания женщин обычно не сбалансирован. Дефицит микроэлементов и витаминов отражается на здоровье. У женщин отмечаются проблемная кожа, ногти, болезни костей, нарушения менструального цикла, депрессии.
Женщины репродуктивного возраста - в зоне повышенного риска из-за ежемесячных кровопотерь во время менструаций. Дефицит железа приводит к нарушениям менструального цикла и бесплодию, а во время беременности есть риск преждевременных родов, низкого веса младенца и кровопотери.
Дефицит фолиевой кислоты (витамин В9) отражается на коже, волосах, ногтях, слизистых оболочках ЖКТ.
Витамины А, С, Е и группы B сказываются на состоянии кожи и волос, репродуктивной системе женщины. Витамины А и С помогают укрепить иммунную систему. Они работают как антиоксидант и нейтрализуют свободные радикалы.
Также Наталия Киселевич рекомендует обратить внимание на индол-3-карбинол, содержащийся в капусте, редисе и других крестоцветных овощах. Он помогает регулировать уровень эстрогенов, снижает риск развития образований в молочных железах и матке.
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Женщины репродуктивного возраста - в зоне повышенного риска из-за ежемесячных кровопотерь во время менструаций. Дефицит железа приводит к нарушениям менструального цикла и бесплодию, а во время беременности есть риск преждевременных родов, низкого веса младенца и кровопотери.
Витамины А, С, Е и группы B сказываются на состоянии кожи и волос, репродуктивной системе женщины. Витамины А и С помогают укрепить иммунную систему. Они работают как антиоксидант и нейтрализуют свободные радикалы.
Также Наталия Киселевич рекомендует обратить внимание на индол-3-карбинол, содержащийся в капусте, редисе и других крестоцветных овощах. Он помогает регулировать уровень эстрогенов, снижает риск развития образований в молочных железах и матке.
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Мария Фирсова