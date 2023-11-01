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Врач Кочнева рассказала, как поддержать психическое здоровье в осенне-зимний период

Врач Кочнева: Поддержать психическое здоровье помогут витамин B и магний
01 ноября 2023, 01:18
Фото: iStock/fizkes

Фото: iStock/fizkes

Врач-диетолог Елена Кочнева заявила, что у многих людей на фоне недостатка света и увеличения выработки мелатонина могут появляться симптомы аффективного расстройства - такие, как грусть, низкий уровень энергии, усталость, проблемы со сном, изменение аппетита и другие.
«Из-за сокращения светового дня мы получаем меньше солнечного света, в связи с этим из аминокислоты триптофан вырабатывается меньше гормонов радости и удовольствия, серотонина и дофамина. У людей возникают дефицитные состояния, снижается работоспособность, портится настроение, ухудшается общее самочувствие», — цитирует «Газета.Ru» слова собеседницы.

Чтобы избежать подобных состояний, доктор посоветовала дополнительно восполнять в организме поступление витамина D. Для этого в рацион нужно включить магний, витамины группы В и адаптогены.


Также сохранить психическое здоровье помогут несложные ежедневные привычки — например, вечерняя ванна с солями, контрастный душ, прогулки на свежем воздухе, занятия танцами или прослушивание классической музыки, заключила Кочнева.

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#витамины
#стресс
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В Новосибирске впервые вылечили от рака пациента с донорским сердцем
31 октября 2023, 23:13

Фото: iStock/Foremniakowski

Новосибирские врачи впервые вылечили пациента с донорским сердцем от рака. У мужчины был диагностирован рак лёгкого четвертой степени, сообщили в национальном медицинском исследовательском центре им. академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ.
Пациенту провели пересадку сердца 12 лет назад, всё это время его наблюдали врачи. В ходе очередного осмотра у мужчины была выявлена быстро прогрессирующая онкология.

Ему была назначена лучевая терапия. Медикам удалось добиться регресса онкологического заболевания.

«Раньше при таком сочетании патологий лечение рака легкого на данной стадии было невозможным и речь шла о неделях, оставшихся больному. Сейчас врачи уверенно говорят о месяцах и годах продления жизни», — рассказали в клинике.

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Мясников: «Стресс — это и есть жизнь»
31 октября 2023, 20:08

Фото: istockphoto.com/Tero Vesalainen

Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников заявил, что стресс является неотъемлемой частью жизни, поэтому исключать его и бороться с ним в принципе бессмысленно.
Он отметил, что переизбыток стресса может негативно сказаться на здоровье. Поэтому, считает эксперт, нужно правильно относится к стрессовым состояниям.

«Стресс — это и есть жизнь. Гормоны стресса управляют всем. Психическое и физическое здоровье связаны напрямую. Потому что у тебя может быть идеальное физическое здоровье, но если у тебя депрессия, отсутствует интерес к жизни и нет целей, то ты будешь инвалидом, несмотря на свои физические данные», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

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#здоровье
#жизнь
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#стресс
#депрессия
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Названа неожиданная причина обострения депрессии
Психиатр Жесткова: Депрессия может обостриться из-за изменений климата
31 октября 2023, 19:02

Фото: istockphoto.com/simpson33

Врач-психиатр Елизавета Жесткова заявила, что люди, страдающие хроническими и психическими расстройствами, могут испытывать обострения депрессии из-за климатических и погодных изменений.
«У многих людей, которые страдают хроническими и психическими расстройствами, депрессия может проявляться чаще, особенно в осенние и зимние месяцы. В марте также может быть тяжело, так как ещё нет солнца, погода плохая и ресурсы за зиму кончаются. Но такие люди, как правило, знают о такой своей особенности». — отметила в беседе с NEWS.ru Жесткова.

При проявлении симптомов депрессии врач рекомендовала обратиться к специалисту.

Однако обычная осенняя хандра и плохое настроение в непогоду, по словам эксперта, необязательно может свидетельствовать о депрессии или психическом расстройстве. С такими симптомами можно справиться самостоятельно с помощью расслабления и хобби.

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Врач Шафалинов раскрыл признаки аневризмы
31 октября 2023, 18:29

Фото: istockphoto.com/santoelia

Профессор, доктор медицинских наук Владислав Шафалинов рассказал об опасности аневризмы – заболевании сосудов.
Он отметил, что признаками заболевания являются нарушение речи и перекос лица.

«Это неврологическая симптоматика. Здесь может быть всё: нарушение речи, перекос лица, высовывание языка, зрачки разного размера. Может быть такое, что человек высовывает язык, а он у него отклоняется вправо или влево. Ещё может возникать парестезия конечностей с одной стороны», — пояснил в беседе с «Царьградом» Шафалинов.

Он отметил, что аневризма характеризуется нарушением целостности сосудистой стенки. При этом, по словам врача, недугу могут быть подвержены и молодые люди.

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#заболевания
#здоровье
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Диетолог Соломатина заявила об омолаживающем свойстве шоколада
31 октября 2023, 17:56

Фото: istockphoto.com/Piotr Krzeslak

Диетолог Соломатина заявила об омолаживающем свойстве шоколада Диетолог Елена Соломатина заявила, что тёмный 70%-ый шоколад обладает омолаживающими свойствами.
«Кусочек шоколадки с 70%-ым содержанием какао считается омолаживающей добавкой. Такой её делает большое количество антиоксидантов в составе. Они сокращают скорость старения, снижают риски онкологии, воспалительных болезней и атеросклероза», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Соломатина.

По её словам, такой шоколад благотворно влияет на иммунную систему человека.

А врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев говорил, что омоложению клеток способствует употребление полезных жиров.

«Полезные омега-3 жирные кислоты помогут улучшить работу печени, метаболические процессы и обмен холестерина. Омега-3 позволит немного снизить уровень вредного холестерина, который является одной из причин серьезных проблем с сердцем и сосудами», — добавил в беседе с «Москва 24» Арзамасцев.

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#шоколад
#питание
#здоровье
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Подмосковные больницы получили 50 единиц лабораторного оборудования
31 октября 2023, 16:53

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

За 2023 год в больницы Московской области поступило более 50 единиц лабораторного оборудования. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В медучреждения закупили ПЦР-анализаторы, аппараты экспресс-определения кардиомаркеров и центрифуги.

«Современное лабораторное оборудование позволяет с высокой точностью провести необходимую диагностику, что имеет принципиальное значение для постановки диагноза и назначения лечения. С начала года мы поставили в подмосковные медорганизации 57 единицлабораторной техники на общую сумму более 113 миллионов рублей<…>», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что оборудование было поставлено в 25 больниц по всей Московской области. Также  в областной противотуберкулезный диспансер поступили специализированные анализаторы.

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#больницы
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Терапевт назвала простой способ пить кофе без вреда для здоровья
Терапевт Кэй посоветовала пить кофе с водой, чтобы уменьшить вред кофеина
31 октября 2023, 15:34

Фото: istock / amenic181

Чтобы снизить вредное воздействие кофеина на организм, необходимо запивать его водой. Об этом рассказала терапевт Филиппа Кэй, ее слова приводит издание Metro.
Терапевт рассказала, что опасность кофе переоценивают, на самом деле он не несет такого вреда, как многие думают. Кэй объяснила, что кофе является мочегонным средством и может вызывать обезвоживание организма.

Поэтому она рекомендует запивать напиток станом простой воды, чтобы сохранить водный баланс. Врач заявила, что данный метод является довольно простым и полезным и благотворно влияет на метаболизм и пищеварение. 

 «Даже легкое обезвоживание влияет на физическую и умственную работоспособность», — предупредила Кэй.
Кроме того, она считает, что вода помогает лучше ощутить эффект бодрости от кофеина.

Ранее диетолог Дианова назвала максимальную безопасную дневную дозу кофе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#опасность
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В России от гриппа привились более 52 млн человек
31 октября 2023, 14:32

Фото: istockphoto.com/Alernon77

С начала сезона в России от гриппа привились более 52,7 млн человек. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
«31 октября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова провела селекторное совещание с научными учреждениями ведомства. Она обратила внимание на важность работы в области профилактики инфекционных заболеваний, в том числе против гриппа и ОРВИ. В частности, было отмечено, что в рамках иммунизации населения против гриппа привито более 52,7 млн человек», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее Врач-терапевт Лев Авербах предположил, с чем может быть связана смерть известного актёра Мэттью Пэрри. Как передают «Дни.ру» со ссылкой на Пятый канал, специалист считает, что к трагедии привёл ряд причин: серьёзное увлечение актёра пиклболом, проблемы со здоровьем из-за ранее признанных у артиста алкогольной и наркотической зависимостей дали свои результаты.

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#вакцина
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Диетолог назвала самый вредный для фигуры ужин
Диетолог Михалева: Жареная картошка с мясом является самым вредным ужином
31 октября 2023, 14:26

Фото: istock / vaaseenaa

Врач-эндокринолог и диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева рассказала, что самым опасным ужином в плане набора веса является блюда, содержащие много жира, углеводов и соли.
В беседе с «Известиям» она заявила, что самым вредным ужином является жареной мясо с картошкой или запечено мясо «по-французски». 

«Это одни из опаснейших ужинов, которые содержат огромное количество калорий, много жира и простых углеводов, превращающихся в организме жировую массу и сохраняются про запас на многие годы на нашей талии», — предупредила врач.
Она пояснила, что прием такой пищи вечером не позволяет организму потратить все полученные калории. Помимо этого, употребление большого количества калорий и углеводов стимулирует выброс инсулина — причины образования висцерального жира.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург предупредил, что переедание может привести к инфаркту. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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