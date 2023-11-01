Врач Кочнева рассказала, как поддержать психическое здоровье в осенне-зимний период

Врач-диетолог Елена Кочнева заявила, что у многих людей на фоне недостатка света и увеличения выработки мелатонина могут появляться симптомы аффективного расстройства - такие, как грусть, низкий уровень энергии, усталость, проблемы со сном, изменение аппетита и другие.