Врач Кочнева рассказала, как поддержать психическое здоровье в осенне-зимний период

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Врач-диетолог Елена Кочнева заявила, что у многих людей на фоне недостатка света и увеличения выработки мелатонина могут появляться симптомы аффективного расстройства - такие, как грусть, низкий уровень энергии, усталость, проблемы со сном, изменение аппетита и другие.
«Из-за сокращения светового дня мы получаем меньше солнечного света, в связи с этим из аминокислоты триптофан вырабатывается меньше гормонов радости и удовольствия, серотонина и дофамина. У людей возникают дефицитные состояния, снижается работоспособность, портится настроение, ухудшается общее самочувствие», — цитирует «Газета.Ru» слова собеседницы.
Чтобы избежать подобных состояний, доктор посоветовала дополнительно восполнять в организме поступление витамина D. Для этого в рацион нужно включить магний, витамины группы В и адаптогены.
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