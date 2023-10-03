Врач Кондрахин назвал длительный кашель симптомом серьезных заболеваний

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Кардиолог Андрей Кондрахин заявил, что длительный кашель может являться симптомом многих заболеваний. Об этом пишут «Известия».
По словам специалиста, кашель может указывать на болезни дыхательных путей и лёгких. Кроме того, длительный кашель может быть связан со спецификой работы, где человеку приходится много разговаривать.
Длительный кашель также может говорить о развитии онкологических заболеваний лёгких или бронхов на фоне курения. Обычно, такой кашель появляется после утреннего пробуждения.
Если патология лёгких при длительном кашле была исключена, то симптом может указывать на болезни сердца, включая сердечную недостаточность.
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Длительный кашель также может говорить о развитии онкологических заболеваний лёгких или бронхов на фоне курения. Обычно, такой кашель появляется после утреннего пробуждения.
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Диана Аванесян