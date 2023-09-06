Врач Кондрахин: Ни в коем случае не сбивать температуру аспирином

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«Ни в коем случае не назначаем аспирин детям до 3 лет и старше. То есть до 18 лет аспирин детям вообще запрещён. Поэтому используем ибупрофен, парацетамол. Этим мы можем пользоваться один-два дня. А дальше вы должны обратиться к врачу, чтобы выяснить причину и её ликвидировать», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Кондрахин.
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