Врач Кондрахин объяснил основные причины образования шлаков

Фото: istockphoto.com/wutwhanfoto
«В праздники люди часто едят продукты, которые организму тяжело переработать полностью. Они остаются недоокисленными и требуют дополнительной обработки. Так, если из организма не выводится животный белок, он начинает гнить около стенок кишечника», – пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Кондрахин.
Кроме этого, шлаки могут оседать в организме из-за болезней, таких, как онкология, различные заболевания ЖКТ, печени, сердечно-сосудистой системы, а также из-за приёмов антибиотиков.
«Колбаса из натурального мяса станет источником полноценного белка. В ней есть жиры, которые не противопоказаны нашему организму, а, наоборот, принесут большую пользу. Там имеются специи, содержащие антиоксиданты, биофлавоноиды. Такой продукт принесет полезные калории и зарядит организм энергией», — сказала в беседе с «Москвой 24» Королева.
Читайте также:
Диетолог Соломатина заявила об омолаживающем свойстве шоколада
Терапевт назвала простой способ пить кофе без вреда для здоровья
Диетолог назвала самый вредный для фигуры ужин