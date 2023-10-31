Врач Кондрахин оценил достоверность «правила трёх секунд»

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Распространённое убеждение о том, что если уронить продукт, но успеть его поднять в течение трёх секунд то на него не попадут бактерии — миф, заявил врач-терапевт Андрей Кондрахин в беседе с «Лентой.ру».
«Представьте падение предмета в грязь. Если вы его поднимете за три секунды, много грязи будет? Мы же перемещаемся по поверхности пола, переходим из одного помещения в другое. Конечно, три секунды ситуацию не спасают, происходит загрязнение, и в любом случае будет инфицирование», — цитирует издание слова собеседника.
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