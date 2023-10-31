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Врач Кондрахин оценил достоверность «правила трёх секунд»

Врач Кондрахин назвал «правило трех секунд» мифом
31 октября 2023, 04:22
Фото: iStock/Nattakorn Maneerat

Фото: iStock/Nattakorn Maneerat

Распространённое убеждение о том, что если уронить продукт, но успеть его поднять в течение трёх секунд то на него не попадут бактерии — миф, заявил врач-терапевт Андрей Кондрахин в беседе с «Лентой.ру».

Специалист объяснил это тем, что мы находимся не в стерильной среде. Когда продукт падает на пол, один предмет воздействует на другой, в результате чего происходит заражение.

«Представьте падение предмета в грязь. Если вы его поднимете за три секунды, много грязи будет? Мы же перемещаемся по поверхности пола, переходим из одного помещения в другое. Конечно, три секунды ситуацию не спасают, происходит загрязнение, и в любом случае будет инфицирование», — цитирует издание слова собеседника.

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#падение
#заражение
#загрязнение
#врач
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Гастроэнтеролог Садыков объяснил, чем лучше закусывать водку
31 октября 2023, 01:47

Фото: iStock/bhofack2

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Рустем Садыков рассказал, какой закуской лучше всего сопровождать водку, чтобы избежать сильного опьянения. Об этом пишет «АиФ».
Специалист объяснил, что к холодным закускам относятся соленья и маринады, оливье, селёдка под шубой, мясные деликатесы, сыры, заливное и огурец. Многие предпочитают именно такие традиционные закуски к водке. 

«Такие блюда могут обладать приятным вкусом и гармонировать с водкой. Однако с точки зрения гастроэнтерологии употребление холодных закусок может повысить риск раздражения слизистой оболочки желудка. Это происходит, когда холодные закуски содержат уксус, много соли или консерванты», — цитирует издание слова специалиста.

При этом Садыков отметил, что есть «правильные» холодные закуски — это ферментированные овощи и квашеная капуста.

«Пробиотики помогают пищеварению и могут избавить от утреннего похмелья», — пояснил эксперт. 

Также в качестве закуски распространенны и горячие закуски — шашлыки, жульены и различные блюда на гриле.

«Горячие закуски могут ускорить всасывание алкоголя. Осторожность не помешает, так как жареная и жирная пища может вызвать дополнительную нагрузку на пищеварительную систему», — предупредил врач.

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В ЦСО Каширской больницы поступили новые паровые стерилизаторы
31 октября 2023, 00:11

Фото: iStock/Photo_Concepts

Централизованное стерилизационное отделении (ЦСО) Каширской больницы пополнилось тремя новыми паровыми стерилизаторами, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Стерилизаторы — это крайне важная часть любой больницы. С их помощью очищают не только медицинское оборудование и инструменты, но также расходные материалы и даже белье. 

Новые аппараты пришли на смену старым. Теперь время стерилизации заметно снизилось, что увеличило качество оказания своевременной медицинской помощи. 

Стерилизаторы были внедрены в каширскую больницу опытными инженерами-специалистами. Аппараты уже прошли все необходимые тестирование и используются медицинскими сотрудниками на ежедневной основе.

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#подмосковье
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Диетолог Русакова посоветовала есть тыкву и манго для защиты от Альцгеймера
30 октября 2023, 19:38

Фото: istockphoto.com/StudioBarcelona

Диетолог Дарья Русакова заявила, что питание может помочь замедлить дегенеративные процессы в головном мозге и отсрочить или предотвратить такие болезни, как, например, Альцгеймер.
Для этого она рекомендовала включать в рацион больше таких продуктов, как томаты, тыква, манго, кукуруза, шафран, морковь и сельдерей.

«Антиоксиданты используются для борьбы с окислительным стрессом, поэтому важно включать их в питание. Это играет важную роль в отсрочке начала, а также в снижении прогрессирования болезни Альцгеймера. Исследования показывают, что в мозге людей с болезнью Альцгеймера значительно ниже уровни лютеина, зеаксантина, ликопина и токоферолов», — прокомментировала в беседе с «Царьградом» Русакова.

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#болезни
#здоровье
#диетолог
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Врач Видяскин: Ринит и синусит могут стать причинами кровотечения из носа
30 октября 2023, 19:05

Фото: istockphoto.com/fizkes

Врач-терапевт Игорь Видяскин заявил, что причинами кровотечений из носа могут быть ринит и синусит, поскольку из-за этих недугов может нарушиться нормальный кровоток.
Также кровь носом может идти из-за артериального давления.

«Высокое артериальное давление может оказывать дополнительную нагрузку на сосуды носа, что может привести к их повреждению и возникновению носовых кровотечений», — пояснил в беседе с NEWS.ru Видяскин.

По словам врача, причинами такого явления могут стать сухость слизистой оболочки носа, а также нарушения, связанные со свертываемостью крови.

Повлиять на кровотечение из носа могут и некоторые лекарственные препараты, принимаемые людьми.

Ранее научный руководитель Клиники восстановительной неврологии, доктор медицинских наук, врач-гериатр Ринат Гимранов заявил, что всем, а в частности людям старше 50 лет, важно общий, а также биохимический анализ крови.

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#нарушения
#препараты
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Вирусолог Альтштейн: Оспа обезьян не грозит для России
30 октября 2023, 18:55

Фото: istockphoto.com/somboon kaeoboonsong

Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что оспа обезьян не угрожает России.
«За всё время распространения этого заболевания по всему миру официально сообщалось об одном случая оспы обезьян в России. Нет вероятности, что это заболевание придёт в Россию и будет играть какую-ту серьёзную роль», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Альтштейн.

Учёные установили, что при передаче от человека к человеку патогенность вируса быстро уменьшается. Альтштейн отметил, что в мае прошлого года была объявлена пандемия оспы обезьяны, но она была условной. По его словам, летальность болезни невысокая.

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#обезьяны
#пандемия
#болезни
#заболевания
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Онколог Бредер: Печень определяет продолжительность жизни
30 октября 2023, 16:00

Фото: istockphoto.com/Mohammed Haneefa Nizamudeen

Заведующий отделом лекарственного лечения НМИЦ онкологии им. Блохина, президент Междисциплинарного общества специалистов по опухолям печени Валерий Бредер заявил, что именно печень из всех органов человека способна определить то, сколько проживёт человек.
«Это критический орган, который, к сожалению, заменить нечем. Это уникальная фабрика, на которую возложено огромное количество функций в организме. И поломка каждой из этих функций может стать роковой для жизни. Сердце — это простой насос. У него нет сложных функций в отличие от печени», – пояснил в беседе с Газета.ру Бредер.

По его словам, именно в печени синтезируются самые важные биологические элементы. Также этот орган выполняет немаловажную функцию детоксикации организма.

Ранее хирург-онколог, химиотерапевт Антон Елкин заявил. Что для профилактики онкозаболеваний необходимо регулярно проводить определенные исследования.

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#хирург
#здоровье
#жизнь
#врач
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Онколог назвал исследования, помогающие обнаружить рак на ранней стадии
Онколог Елкин: Скрининг грудной клетки и ЖКТ поможет выявить ранние стадии рака
30 октября 2023, 15:38

Фото: istock / utah778

Для профилактики онкозаболеваний необходимо регулярно проводить определенные исследования.
Об анализах, помогающих выявить рак на начальных стадиях, рассказал хирург-онколог, химиотерапевт Антон Елкин в беседе с «Вечерней Москвой».

Врач обратил внимание, что людям, у которых родственники болели раком, нужно обязательно делать их из-за предрасположенности к опасной болезни.

Елкин заявил, что необходимо делать рентген органов грудной клетки, гастроскопию, УЗИ брюшной полости и органов малого таза. Также он порекомендовал проводить колоноскопию с интервалом в соответствии с возрастом и имеющимися болезнями кишечника.

Также, женщинам нужно делать УЗИ молочных желез каждые 2 года и проходить осмотр у гинеколога с применением кольпоскопии и взятием пап-теста каждый год. А мужчинам нужно проверять уровень ПСА  с урологическим осмотром

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#узи
#рак
#рентген
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Кардиолог рассказала об неочевидной причине инфаркта
Кардиолог Кореневич: глубинной причиной инфаркта является психосоматика
30 октября 2023, 14:16

Фото: istock / wildpixel

Врач-кардиолог Анна Кореневич заявила, что глубинной причиной сердечных приступов является психосоматика. Об этом она рассказала в беседе с изданием РИА Новости.
Она объяснила, что многие люди считают лишний вес, вредные привычки и малоактивный образ жизни причинами сердечных приступов. Но при этом, среди больных, которые перенесли инфаркт, часто встречаются приверженцы здорового образа жизни. Кореневич заявила, что причина кроется в психосоматике.

Врач пояснила, что причиной является  так называемый «конфликт потери территории», запускающих в организме ряд биохимических и патофизиологических реакций. Например, у мужчин эти «потерянные территории» выражаются угрозой потери денег, репутации или работы, а у женщин может быть потеря члена семьи.

«Если вы перенесли сердечный приступ, то, помимо лечения у кардиолога, расширения физической активности, здорового питания и прочих важных моментов, надо обнаружить конфликт «потери территории» и проработать его. Это необходимо для быстрого восстановления сердечной мышцы и снижения риска рецидива болезни», — написала врач телеграм-канале.
Врач также предупредила, что первыми признаками, сигнализирующими об инфаркте, являются жжение или давление в грудной клетке при ходьбе, ощущение жжения за грудью на холоде, а также сдавливание в груди утром.

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#болезни
#психология
#сердце
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Врач Гимранов заявил о важности общего анализа крови
30 октября 2023, 14:03

Фото: istockphoto.com/PBFloyd

Научный руководитель Клиники восстановительной неврологии, доктор медицинских наук, врач-гериатр Ринат Гимранов заявил, что всем, а в частности людям старше 50 лет, важно общий, а также биохимический анализ крови.
«Общий помогает оценить состояние здоровья, включая уровни красных и белых кровяных клеток, гемоглобина, тромбоцитов и других показателей. В биохимический входит измерение уровней глюкозы, холестерина, триглицеридов, функций почек и печени. Это нужно для оценки риска развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний», — пояснил в беседе с «Вестями Подмосковья» Гимранов.

Также он рекомендовал делать анализ мочи для проверки здоровья почек и мочевыводящей системы.

А эндоскопист, главный врач, хирург, травматолог-ортопед Михаил Крынин рассказал о том, как диагностировать такие заболевания суставов, как остеоартроз, гонартроз, полиостеоартроз и др., а также профилактировать их. В беседе с utro.ru он отметил, что для этого необходимо консультироваться у травматолога-ортопеда, ревматолога, а также делать рентгенодиагностику для определения состояния суставов. В части терапии надо разгружать суставы, проходить физиотерапию и укреплять мышечную структуру. В качестве профилактики болезней суставов специалист рекомендовал ограничивать нагрузки, лечить травмы, регулярно заниматься физической активности и поддерживать массу тела.

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