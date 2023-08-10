Врач Кондрахин: После 50 лет в рацион надо включать яичную скорлупу

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Врач-терапевт Андрей Кондрахин рекомендовал людям после 50 лет включить в рацион яичную скорлупу для поддержки уровня кальция в организме.
«Рекордсмен по содержанию кальция — это скорлупа яйца. Она создана природой, чтобы легко войти в организм, поэтому её можно есть. Но она не очень приятная на вкус. Чтобы принимать её в пищу, нужно растереть скорлупу в порошок, добавить сок лимона, чтобы активировать кальций, и соль. Эту смесь можно добавлять в пищу и есть постоянно», — заявил в беседе с Вечерней Москвой» Кондрахин.
А врач-онколог Иван Карасев заявил, что продукты, на которых выступает небольшая корочка плесени, нельзя употреблять в пищу, обрезав поражённый участок. Как передаёт utro.ru, подобный грибок очень токсичен и вреден для организма, он может вызвать различные заболевания.
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