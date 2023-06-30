Врач Кондрахин рекомендовал людям с болезнями почек и сердца не выходить на улицу в жару

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Врач Кондрахин: «Нарушается водно-электролитный обмен»
Врач, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин объяснил, что людям с заболеваниями почек, сердца и лёгких лучше не выходить на улицу в жаркую погоду, поскольку из-за нарушения водно-электролитного обмена возможны тепловой удар и другие серьёзные проблемы со здоровьем.
Кроме того, по его словам, в жаркую душную погоду могут наблюдаться нарушение кровообращения и проблемы с давлением.
Кондрахин добавил, что людям с любыми хроническими заболеваниями лучше не выходить на улицу в знойную, жаркую погоду.
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«В жару выходить на улицу опасно всем, но особенно — людям с заболеваниями лёгких, почек, сердца. Это связано с тем, что нарушается водно-электролитный обмен. Когда мы вдыхаем, воздух увлажняется и поступает в лёгкие очищенным и влажным. Выдыхая, мы теряем часть жидкости в виде пара», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» врач.
Кондрахин добавил, что людям с любыми хроническими заболеваниями лучше не выходить на улицу в знойную, жаркую погоду.
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Мелисса Тимофеева