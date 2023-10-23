Диетолог Королева: Консервы могут повысить риск развития рака

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Диетолог Маргарита Королева заявила, что консервы в металлических банках при регулярном употреблении могут повысить артериальное давление, а также увеличить риск развития рака.
«Избыток соли не нужен людям с гипертонической болезнью и нерегулируемым повышением артериального давления, потому что натрий будет еще больше увеличивать показатели на тонометре», — пояснила Королева в беседе с изданием «Москва 24».
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Диана Аванесян