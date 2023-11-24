Врач Королева заявила об опасности еды из насекомых

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Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что еда из насекомых может быть опасна, поскольку может вызвать опасные заболевания, такие, как онкология.
«Источники нового белка из состава насекомых — дополнительная и непосильная нагрузка на кишечник, где клетки не защищены плотной микробиотической плёнкой и нет пищеварительных возможностей, соответственно, нет и ресурсов адаптации к новым белковым молекулам. В итоге поток чужеродных антигенов может вызвать взрыв иммунологической толерантности за счёт чрезмерной нагрузки на иммунную систему. И может произойти резкий всплеск аутоиммунных заболеваний, онкологии и т.д.» — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.
Она добавила, что никаких исследований, подтверждающий безопасность перехода на такое питание, на сегодняшний день нет.
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