Врач Костенко: «Знание симптомов инфаркта миокарда – это очень важная тема»

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«Знание первых симптомов инфаркта миокарда и умение на них адекватно реагировать – это очень важная тема. Мы много лет ведём регистр по острому коронарному синдрому, успешно его лечим, есть современные эффективные технологии, появились новые лекарства, но важно, чтобы человек попал к врачам в первые 2-3 часа», – отметил в беседе с «Петербургским дневником» Костенко.
Он добавил, что в этот срок, в первые 2-3 часа попадают лишь 55% больных, а каждый третий пациент поступает в стационар в течение суток от начала симптомов, что может значительно ухудшить его состояние.
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