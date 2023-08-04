Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Врач Кожух заявила, что нельзя сочетать шашлык с пивом и квасом

Врач Кожух заявила, что нельзя сочетать шашлык с пивом и квасом

04 августа 2023, 14:12

Фото: istockphoto.com/Nadezhda_Nesterova

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух объяснила, что шашлык плохо сочетается с пивом, квасом, а также лимонадами, поскольку даёт большую негативную нагрузку на пищеварительную систему.
«Чем холоднее напиток, тем выше риск спазма общего желчного протока. Из списка допустимых напитков целесообразно исключить холодные лимонады, квас, пиво. <…> Шашлык сам по себе достаточно тяжелый, а вместе с алкоголем он и вовсе превращается в эдакий «пищеварительный кошмар» для организма», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Кашух.

Она добавила, что также не стоит запивать шашлык соком, поскольку этот напиток имеет высокую калорийность.


По словам специалиста, под шашлык подойдут такие напитки, как тёплый морс, компот из сухофруктов, зеленый или травяной чай.

Читайте также:

Картофель и попкорн оказались не вредны для организма

Россиянам разрешили пить кофе из пластиковых стаканчиков

Россиянам дали ценные рекомендации по выбору арбузов
#шашлык
#напитки
#пиво
#рекомендации
#врач
Читайте нас в
Нарколог Холдин рассказал, почему нельзя пить алкоголь в жару
04 августа 2023, 15:00

Фото: istockphoto / Argument

главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин заявил, что распитие даже небольшого количества спиртного на пляже с последующим купанием может привести к трагедии.
Синоптики передают в Подмосковье аномальную жару до 32 градусов, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Употребив алкоголь в жаркую погоду опьянение наступит быстрее, даже от небольшого количества выпитого. 
«Алкогольная интоксикация становится более выраженной и организм интенсивнее теряет влагу. Когда жидкости на потоотделение в организме не хватает, нарушается процесс естественной терморегуляции, увеличивается вероятность получения теплового удара. И человеку становится сложно отличить перегрев от опьянения, из-за чего он вовремя не принимает меры и не получает помощи. Также обезвоживание опасно еще и тем, что повышается риск образования тромбов, так как кровь становится гуще», – рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Виталий Холдин.
Кроме того, по словам Холдина, во время купания в нетрезвом виде происходит резкий перепад температур. Это пагубно влияет на сосуды и сердечно-сосудистую систему. Всё это может привести к внезапной смерти.

Нарколог рекомендует пить минеральную воду. 

Читайте также: 

Раскрыты простые правила, которые помогут пережить жару.

Законопроект о сокращении рабочего дня в жару рассмотрят в Госдуме.

Топ-15 пляжей в Москве и Подмосковье, где можно купаться в 2023 году.
#подмосковье
#алкоголь
#кровь
#синоптики
#нарколог
#правила
#законопроект
#меры
#психиатр
#служба
Читайте нас в
Раскрыты простые правила, которые помогут пережить жару
Терапевт Кондрахин рекомендовал меньше двигаться в жару
04 августа 2023, 14:37

Фото: istockphoto.com/AndreyPopov

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что для того, чтобы нормально пережить знойную погоду, необходимо меньше двигаться и не заниматься спортом, а также стараться не находиться на открытом солнце.
Кроме того, по словам врача, во время жаркой погоды следует регулярно пить воду, но не холодную, а комнатной температуры.

«Вода комнатной температуры в жаркую погоду должна быть при себе всегда. Пить ее нужно постоянно и маленькими глоточками, чтобы не нагружать сердце», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Кондрахин.

Он отметил, что организм человека по своей природе тяжело переносит аномально высокие температуры и может перегреться.

Читайте также:

Юрист Соловьёв: Надо предусмотреть сокращение рабочего дня и при низких температурах

Работодатель не отпускает домой в жару и не ставит кондиционер, что делать? — советы юриста

Законопроект о сокращении рабочего дня в жару рассмотрят в Госдуме
#советы
#здоровье
#врач
#жара
Читайте нас в
Врач Абакумов развенчал миф о пользе витамина C при простуде
Врач Абакумов: Витамин С помогает организму, но не является панацеей
04 августа 2023, 12:50

Фото: istockphoto.com/Yana Tatevosian

Врач доказательной медицины Олег Абакумов заявил, что одним из мифов о простудных, вирусных и инфекционных заболеваниях является беспрецедентная польза витамина C, и отметил, что сам по себе этот элемент не лечит простуду, но поддерживает общее здоровье организма.
«Чем больше витамина С пьёте — тем лучше. За высокие дозы витамина ратовал нобелевский лауреат — химик Лайнус Полинг. Он говорил, что ежедневный приём помогает при вирусных инфекциях. Но участники кокрейновского сотрудничества, которые проверяют эффективность различных методов лечения на доказательность, выявили, что сам витамин не защищает от ОРВИ», — приводят «Вести Подмосковья» слова Абакумова.

Кроме того, он заявил, что мифом является и то, что при простуде необходимо употреблять куриный бульон. По словам специалиста, при высокой температуре куриный бульон скорее противопоказан, поскольку в нём выделяются вещества, увеличивающие концентрацию солей в моче, а также способные вызвать «брожение» в кишечнике.

До этого россиянам раскрыли простой рецепт омлета, который можно приготовить без молока. Как указывает utro.ru, в блюдо можно добавить сыр, ветчину и помидоры.

Читайте также:

Картофель и попкорн оказались не вредны для организма

Россиянам разрешили пить кофе из пластиковых стаканчиков

Диетолог Писарева: «Гречку точно нельзя сочетать с молоком»
#орви
#питание
#здоровье
#врач
Читайте нас в
Российские ученые разработали метод растворения временных имплантатов в организме
04 августа 2023, 12:37

Фото: istockphoto/Akarawut Lohacharoenvanich

Российские химики разработали гибридное защитное покрытие для временных саморастворяющихся имплантатов. Такая оболочка поможет костям правильно срастаться и избавит пациента от необходимости повторных операций.
Временные имплантаты давно используются в медицине при лечении сложных переломов, когда требуется неподвижно зафиксировать кости в определенном положении, чтобы они правильно срастались, передает РИА Новости. Однако для извлечения таких конструкций требуется повторная операция. Чтобы избежать повторного хирургического вмешательства, применяют имплантаты из биоразлагаемых материалов, которые способны без следа растворяться в человеческом организме.

Сотрудники Института химии Дальневосточного отделения Российской академии наук во Владивостоке разработали гибридное защитное покрытие для временных саморастворяющихся имплантатов на основе магния. Модифицированный защитный слой обеспечивает антикоррозийную защиту металла и контролируемое растворение материала. Теперь скорость саморастворения магниевых конструкций можно контролировать.

Читайте также:

В России создали систему индивидуального лечения мочекаменной болезни

Российские учёные создали новый материал для профилактики тромбоза

Современные стоматологические имплантаты начнут производить в Подмосковье

#скорость
#операция
#сотрудники
#медицина
#защита
Читайте нас в
Подольские врачи удалили пациенту с инсультом внутримозговую гематому
04 августа 2023, 10:58

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Бригада скорой помощи доставила мужчину, 67 лет, в Региональный сосудистый центр Подольской больницы, у которого отмечалось нарушение речи и паралич всей левой стороны.

В ходе обследования врачи диагностировали пациенту геморрагический инсульт с формированием острой внутримозговой гематомы правой лобно-теменной доли, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Такая патология грозила пациенту летальным исходом. 
«В экстренном порядке с использованием микроскопа и интраоперационной навигации пациенту было проведено удаление гематомы. Операция прошла успешно, её объём составил 55 мл», – рассказал заведующий отделением нейрохирургии Михаил Землянский.

Благодаря профессионализму и оперативным действием врачей пациенту удалось помочь. При несвоевременном обращении к специалистам, мужчина мог остаться инвалидом.
Ведомство сообщает, что самочувствие пациента улучшилось, он выписан из больницы под наблюдение врача. 

Читайте также: 

В Минздраве РФ заявили, что все виды медпомощи в России останутся бесплатными.

Кардиолог Бязрова: Гипертоникам в жару следует носить одежду из натуральных тканей.

Врачи Егорьевской больницы спасли 95-летнюю пациентку с пульсом 30 ударов в минуту.
#врачи
#операция
#инсульт
#кардиолог
#больницы
#мужчина
#рф
Читайте нас в
Кардиолог Бязрова: Гипертоникам в жару следует носить одежду из натуральных тканей
04 августа 2023, 08:39

Фото: istockphoto/Marc Bruxelle

Людям с гипертоническими заболеваниями в жаркую погоду обязательно следует соблюдать меры предосторожности. Об этом рассказала врач-терапевт и кардиолог, кандидат медицинских наук Светлана Бязрова.
В беседе с «Известиями» специалист отметила, что жара часто способствует обострению сердечно-сосудистых заболеваний. Нахождение на улице при повышенной температуре воздуха, особенно в условиях города, может привести к колебаниям артериального давления, сбоям в сердечных ритмах и другим проблемам. Резкое повышение артериального давления может привести к опасным последствиям и развитию таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, инсульт, почечная недостаточность и так далее.

Поэтому людям с гипертонической болезнью очень важно в жару соблюдать особые меры предосторожности. Необходимо пить как можно больше жидкости, не менее двух литров в день, избегать прямого солнечного воздействия, не употреблять жирную и соленую пищу, носить одежду из легкой натуральной ткани и головной убор, а также ежедневно контролировать артериальное давление, заключила врач.

Читайте также:

Врач Попова рассказала о правилах безопасного использования кондиционера в авто в жару

Врач Шеляков: После укуса осы следует принять антигистаминное средство

Врач Новосёлов рассказал, как перенести жару в пожилом возрасте

#жара
#инсульт
#болезнь
#врач
#меры
Читайте нас в
Картофель и попкорн оказались не вредны для организма
Диетолог-консультант Алексей Кабанов развенчал миф о том, что картофель и попкорн обязательно должны испортить фигуру
04 августа 2023, 05:24

Фото: iStock/Roxiller

Вопреки сложившемуся мнению, картофель и попкорн далеко не всегда должны вредить фигуре. Об этом в беседе с «Лентой. ру» рассказал диетолог-консультант, замдиректора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.
По словам Кабанова, чаще всего набору веса способствуют не сами картофель и попкорн как таковые, а добавки к ним, различные соусы и масла. Например, картофель по природе своей весьма полезен, так как в нем много калия, витаминов группы В и аскорбиновой кислоты. Также он помогает работе сердца, улучшает работу ЖКТ и избавляет от изжоги.

Диетолог отметил, что картофель действительно калорийный продукт. Но он никак не повлияет на набор веса, если человек будет  употреблять его в разумных количествах и без добавок в виде сливочного масла и кетчупа. Такая же ситуация и с попкорном, калорийность которого без добавок в виде сахара и соли уменьшается вдвое.

«Многие продукты в чистом виде не так калорийны, как мы привыкли думать. Чаще всего вес растет не от продукта, а от добавок в готовом блюде. Плюс ко всему на вес влияют привычки и отсутствие культуры питания. Например, нельзя запивать салат сладким соком или добавлять кетчуп к диетической куриной грудке», — заметил Алексей Кабанов.

Специалист призвал россиян добавлять в рацион больше растительных белков, которыми богаты бобовые (фасоль, горох, чечевица и т.д.), цельнозерновых продуктов, попробовать растительные молоко и мясо, а также веганские десерты.

Читайте также:

Учёные выяснили, что фруктоза вызывает ожирение и диабет

Диетолог Королёва рассказала, как не навредить себе веганской диетой

Диетолог Кабанов опроверг миф о вреде маргарина
#диетолог
#картофель
#питание
Читайте нас в
Хирург Шаров назвал самые опасные пластические операции
03 августа 2023, 19:33

Фото: istockphoto/Gumpanat

Первое место в списке заняла липосакция.
По словам Ильи Шарова именно на липосакцию приходится наибольшее количество смертей в сфере эстетической медицины, пишут «Известия».
 
В перечень опасных вмешательств входит и процедура по уменьшению и подтяжке груди, которая может привести к образованию плотных рубцов или язв.
 
Ринопластика также входит в данный список, часто операция требует повторного исправления. А каждое последующее хирургическое вмешательство грозит повреждениями сосудов, которые питают окружающие ткани носа.
 
«Иногда возникает ситуация, когда для восстановления этих тканей сосудов оказывается недостаточно. В результате они начинают отмирать, что приводит к необходимости реконструктивной хирургии, включая пересадку кожного лоскута с других областей лица», —предупредил хирург Илья Шаров.
Читайте также:

На Украине число ампутаций стало сопоставимо с числом инвалидов Первой мировой войны

В Москве школьница потеряла сознание, следуя диете блогерши из «ТикТока»

На Ставрополье ребёнок потерял зрение из-за побоев ровесников в детском лагере


#операция
#красота
#хирург
Читайте нас в
Стало известно, когда препарат от рака может стать общедоступным
Онколог Гутник: «Путь от молекулы до препарата длится в среднем 10 лет»
03 августа 2023, 19:26

Фото: istockphoto.com/angelp

Врач-онколог Вадим Гутник прокомментировал сообщение о приближающемся завершении создания универсального средства от рака и отметил, что в среднем от исследований и создания лекарств до поступления их на полки аптек в медицине проходит 10 лет.
«Путь от молекулы до препарата на полочке длится в среднем 10 лет. Должны пройти клинические исследования. Конечно, в некоторых случаях мы этим пренебрегаем, как, например, с вакциной от COVID-19, чтобы остановить пандемию. Хотя многие к этому по-разному относятся», — заявил в беседе с Общественной Службой Новостей Гутник.

Американские учёные работают над созданием универсального средства от рака. Исследователи разработали вещество, способное убивать раковые опухоли, но оставлять невредимыми здоровые клетки.

Читайте также:

Инфекционист Малышев: Американский способ борьбы с вирусами может стать «прорывом»

Попова: Роспотребнадзор изучает иммунитет людей к вакциноуправляемым инфекциям

Инфекционист Чуланов: Гепатит С стал полностью излечимым
#здоровье
#рак
#медицина
#болезни
#ученые
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников