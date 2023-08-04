Врач Кожух заявила, что нельзя сочетать шашлык с пивом и квасом

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«Чем холоднее напиток, тем выше риск спазма общего желчного протока. Из списка допустимых напитков целесообразно исключить холодные лимонады, квас, пиво. <…> Шашлык сам по себе достаточно тяжелый, а вместе с алкоголем он и вовсе превращается в эдакий «пищеварительный кошмар» для организма», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Кашух.Она добавила, что также не стоит запивать шашлык соком, поскольку этот напиток имеет высокую калорийность.
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