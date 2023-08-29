Врач Кривошеева: голодный водитель опасен на дороге

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«Желательно не садиться за руль на пустой желудок, так как это может привести к снижению уровня глюкозы в крови, ощущению слабости и головокружению. Ощущение голода уменьшает концентрацию внимания, так как мы постоянно думаем о еде, что приводит к риску аварии во время вождения», — пояснила в беседе с Газета.ру Кривошеева.
При этом, она добавила, что и переедать перед поездкой не стоит, поскольку это ведёт к сонливости, болям в животе, изжоге и газообразованию, что также снижает концентрацию внимания на дороге.
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