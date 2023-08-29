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Врач Кривошеева: голодный водитель опасен на дороге

29 августа 2023, 16:36

Фото: istockphoto.com/anyaberkut

Врач-эндокринолог, диетолог Анна Кривошеева заявила, что голодный водитель опасен на дороге, поскольку рискует попасть в ДТП.
Она пояснила, что у голодного человека серьёзно снижается концентрация внимания.

«Желательно не садиться за руль на пустой желудок, так как это может привести к снижению уровня глюкозы в крови, ощущению слабости и головокружению. Ощущение голода уменьшает концентрацию внимания, так как мы постоянно думаем о еде, что приводит к риску аварии во время вождения», — пояснила в беседе с Газета.ру Кривошеева.


По словам специалиста, при голоде попытки поднять тонус с помощью кофе или энергетического напитка неэффективны и дают кратковременный эффект.

При этом, она добавила, что и переедать перед поездкой не стоит, поскольку это ведёт к сонливости, болям в животе, изжоге и газообразованию, что также снижает концентрацию внимания на дороге.

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#безопасность
#дорога
#врач
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В Московском областном детском хосписе помогают 600 пациентам
29 августа 2023, 21:12

Фото: Минздрав МО

В Московском областном детском хосписе, которому исполнилось четыре года, сейчас получают помощь около 600 маленьких пациентов. Об этом сообщил главврач лечебного учреждения Андрей Ишутин.
«Мы начали с 77 пациентов, и сейчас под нашим патронажем – почти 600 детей с тяжёлыми неизлечимыми заболеваниями. В этом году коечный фонд был увеличен с 13 до 73 коек. Это позволило уделить особое внимание детям, нуждающимся в паллиативной медицинской помощи и оставшимся без попечения родителей», – рассказал Ишутин.
Детский хоспис Московской области начал работу в 2019 году. Там оказывают медицинскую, психологическую, социальную помощь и духовную поддержку пациентам с тяжёлыми неизлечимыми заболеваниями. Он рассчитан на круглосуточное пребывание детей с родителями или сопровождающими. 

Каждая палата оснащена многофункциональной кроватью для ребёнка и диваном для сопровождающих. Для особо тяжёлых пациентов предусмотрен блок интенсивной терапии с круглосуточным медицинским наблюдением. Для детей работают игровая и сенсорная комнаты, зал ЛФК.
«Благодаря работе детского хосписа в Домодедове паллиативная медпомощь стала доступнее для пациентов и их семей. Кроме того, на базе хосписа работает выездная патронажная служба, которая за четыре года 22,6 тыс раз выехала к пациентам», – рассказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
В Подмосковье работает Координационный центр паллиативной помощи. Задать вопросы по медицинской помощи паллиативным пациентам можно по телефону +7(498)683-83-83, а также на портале.  

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Два жителя Воронежской области госпитализированы с сибирской язвой
29 августа 2023, 20:56

Фото: istockphoto/RHJ

В Воронежской области госпитализирован мужчина, заразившийся после разделки туши больного животного, и его сестра. Об этом сообщил представитель регионального департамента здравоохранения.
В данный момент оба пациента проходят лечение в инфекционном центре при Больнице скорой медицинской помощи (БСМП) №8, передает РИА Новости. Состояние мужчины медики оценивают как средней степени тяжести с положительной динамикой. При госпитализации у его сестры была зафиксированная повышенная температура, однако по результатам анализов наличие заболевания у женщины не подтвердилось. Клинических проявлений у нее также нет, пациентка находится под наблюдением.

По данным специалистов управления ветеринарии Воронежской области, мужчина, у которого было выявлено заболевание, продал мясо зараженной сибирской язвой коровы неизвестным лицам. В настоящее время покупателей удалось установить, проводятся необходимые оперативные мероприятия.

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Подмосковные врачи приняли уже более 500 детей в рамках проекта «Доступная кардиология»
29 августа 2023, 18:57

Фото: Минздрав МО

Выездная бригада врачей во главе с главным детским кардиологом Минздрава Московской области Альфиёй Дроздовой осмотрела уже более 500 детей в рамках проекта «Доступная кардиология». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Проект реализует в Подмосковье Научно-исследовательским институт детства. Врачи принимают маленьких пациентов как с уже установленным диагнозом, так и с подозрением на патологию сердечно-сосудистой системы.
«Такие выезды позволяют уточнить диагнозы, выбрать эффективную тактику лечения и необходимую маршрутизацию. Проект стартовал в 2019 году. Всего с тех пор было совершено свыше 30 выездов и осмотрено более 500 детей», – рассказала Дроздова.
Последний выезд бригады врачей состоялся в Зарайск. Врачи осмотрели там 21 ребёнка, пятерых из которых госпитализировали. Следующий выезд запланирован в Рузу.

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#минздрав мо
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#дети
#кардиолог
#московская область
#подмосковье
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Россиянам рассказали, какими должны быть перекусы школьников
Диетолог Соломатина: «Трансжиры, жареная и соленая пища также не рекомендованы»
29 августа 2023, 17:30

Фото: istockphoto.com/noblige

Диетолог Елена Соломатина заявила, что в качестве перекуса ребёнку в школу можно давать разную еду с учётом особенностей детского организма, при этом лучше избегать жирной и слишком солёной пищи.
«Еда не должна быстро портиться. Она должна сохранять внешний вид и не разваливаться. Еда для ребёнка не должна приводить к чувству усталости, чем грешат сладкие напитки и десерты. На какое-то время они добавляют энергии, но потом появляются упадок сил и спутанность сознания. Трансжиры, жареная и соленая пища также не рекомендованы», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Соломатина.

Она уточнила, что для школьного перекуса можно дать бутерброд, куриную грудку или индейку, омлет или сваренные вкрутую яйца. Также неплохим вариантом являются сырники и творожная запеканка.

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#диетолог
#питание
#школьник
#школа
#здоровье
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Врач Прокофьев: Ротавирус может быть смертельно опасен
29 августа 2023, 17:18

Фото: istockphoto.com/Dr_Microbe

Заведующий медицинской частью, врач общей практики Денис Прокофьев заявил, что ротавирус не является безобидным заболеванием, а вполне может привести к коме и даже смерти.
«Вирус попадает в желудочно-кишечный тракт, проходит в тонкий кишечник, потом в толстый. Попадая в тонкий кишечник, он нарушает всасывание жидкости. <...> Есть различные степени обезвоживания. Самая термальная — четвертая стадия, когда человек теряет 9% жидкости от массы тела. Это может привести к реанимации, возможен даже летальный исход», — пояснил в беседе с «Царьградом» Прокофьев.

Для профилактики инфекции врач рекомендовал в первую очередь соблюдать все правила гигиены.

Если же заболевание уже наступило, по словам специалиста, необходимо бороться с потерей жидкости с помощью солевых растворов и энтеросорбентов.

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#вирус
#врач
#здоровье
#болезнь
#инфекция
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Каждые четвёртые роды в Подмосковье — партнёрские
29 августа 2023, 15:48

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В перинатальных центрах и родильных домах Московской области практикуются все виды родов, включая мягкие, вертикальные, также роды в сопровождении доулы и партнёрские роды.

На партнёрские роды отдаётся 25% от общего количество родов в Подмосковье, что показывает, что этот вид родов является самым популярным, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Беременность — особенный период в жизни женщины и для многих в момент родов крайне важно чувствовать поддержку близкого человека. В Подмосковье каждая четвертая женщина выбирает партнерские роды — порядка 25% от всех родов в Подмосковье. Такая услуга в наших родовспомогательных учреждениях оказывается бесплатно», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
На территории Подмосковья действует бесплатная услуга «Стань мамой в Подмосковье». Позвонив по номеру колл-центра «Стань мамой в Подмосковье»: 8 (800) 550-30-03 можно связаться с оператором, который запишет на приём к врачу, поможет выбрать роддом, расскажет о необходимых документах и ответит на все интересующие вопросы. Звонок в колл-центр бесплатный.

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В колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» в этом году поступило свыше 250 тыс звонков.

Подмосковные врачи провели почти 50 тыс. телемедицинских консультаций для беременных.

Врачи помогли стать мамой женщине, весившей почти 160 кг.
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#светлана стригункова
#беременность
#служба
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Нутрициолог Коробейникова рассказала о правильном школьном питании
29 августа 2023, 13:52

Фото: istockphoto/Magone

Вопрос школьного питания неотделим от того, каким являются пищевые привычки, пищевое поведение детей дома, в семье. Свое мнение о том, каким должно быть правильное, сбалансированное питание ребенка высказала нутрициолог, автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова.
В эксклюзивном интервью корреспонденту «Радио 1» специалист прежде всего отметила, что по ее глубокому убеждению совершенно не следует разделять завтрак, например, по возрастным группам, когда младшим школьникам дают одно, ученикам средней школы — другое, а выпускникам — третье. Завтрак должен отвечать только одному требованию — быть полноценным. Главной задачей любых родителей является то, чтобы именно дом, домашняя пища стала для ребенка образцом, примером правильного питания. Часто дети не едят в школе именно потому, что дома у них не выработались верные пищевые привычки.

В качестве простого примера полезного завтрака нутрициолог в первую очередь назвала каши и яйца в любом виде, будь то скрэмбл, яичница или омлет. Однако не стоит насильно заставлять ребенка есть то, что ему категорически не нравится. Лучше заранее оговаривать с ним меню на утро, предоставляя ему выбор. Например, уточнить, чего бы ему больше хотелось: яичницу или омлет? Сырники со сметаной или вареньем? Кашу на молоке или на воде? И так далее. Из дома обязательно следует удалить сахар и использовать вместо него сахарозаменитель, подчеркнула эксперт.

Чтобы не тратить по утрам лишнее время на готовку, мама, которая тоже не прочь поспать лишние полчаса, может, например, приготовить те же сырники на несколько дней и хранить их в холодильнике, разогревая по утрам по нескольку штук. Ни в коем случае нельзя использовать каши быстрого приготовления — в них нет абсолютно ничего полезного, уверена Жанна Коробейникова. Чтобы не варить геркулес с утра, можно сделать так называемую «ленивую кашу»: залить кефиром или молоком, добавить варенье или орехи, и к утру будет готова полезная и вкусная каша.

Что касается обеда, то главное его условие — ничего жареного на подсолнечном масле. Впрочем, то же самое относится и к завтраку. Эклеры, кремовые пирожные, что-то жирное лучше тоже исключить. Если ребенок плотно позавтракал утром, на дневной перекус можно дать ему с собой какой-то фрукт, который насытит мозг быстрыми углеводами, очень полезно насыпать в пакетик немного орехов, которые очень полезны для энергии и работы мозга. Вполне можно дать пару долек настоящего горького шоколада с высоким содержанием какао-бобов. В обед тарелка ребенка должна состоять наполовину из овощей. У многих детей сложное отношение к овощам, поэтому даже если это будут только огурцы — уже неплохо. Четверть порции здорового, так называемого «гарвардского» обеда должно составлять мясо или рыба, то есть белок + углевод, и еще четверть — сложный углевод: крупы, макароны, бобовые и так далее.

Специалист отметила, что очень важно раз в неделю устраивать для ребенка некий разгрузочный день, или «день пищевого греха», как она выразилась. В этот день ребенок может съесть то, что кажется ему вкусным и желанным, но в некоторой степени относится к пищевой «запрещенке». Это важно для ощущения комфорта и внутренней свободы. Конечно, это не означает, что ребенок будет целый день уписывать чипсы, гамбургеры и запивать колой. Просто он должен знать, что в этот день он может съесть на обед то, что он хочет, а не то, что полезно по мнению взрослых.

Соблюдение простых правил питания и пищевого поведения под руководством родителей сделают ребенка здоровым, спокойным и гармонично развитым, заключила Жанна Коробейникова.

Выступая на встрече с главами муниципалитетов и членами областного правительства, губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил готовность учебных заведений региона к началу нового учебного года. Он также добавил, что к 1 сентября будет открыто 23 новых школы.

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#выбор
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Диетолог Соломатина рекомендовала пожилым есть тыкву для хорошего зрения
29 августа 2023, 13:19

Фото: istockphoto.com/StudioBarcelona

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что в пожилом возрасте полезно есть тыкву для поддержания хорошего зрения.
Врач пояснила, что тыква содержит клетчатку, цинк и антиоксиданты, которые благотворно влияют на здоровье глаз.

«Люди, у которых нет проблем, могут нормально переносить переход от светлого к тёмному. У людей с плохим сумеречным зрением такой переход может вызывать головокружение, дискомфорт, они часто падают. Чтобы дольше сохранить нормальное зрение, полезно есть тыкву», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Соломатина.

До этого врач-сомнолог Михаил Полуэктов отмечал, что бессонница после 40 лет часто сочетается с тревожным расстройством или депрессией.

«Если человек десятилетиями работает в напряженном ритме, то в его нервной системе может что-то ломаться. Так что у людей после 40 лет риск нарушения сна возрастает. Чаще всего это различные формы бессонницы. В большинстве случаев она сопутствует тревожным и депрессивным расстройствам. Плохой сон провоцирует головные боли, способствует развитию возрастных когнитивных нарушений», — приводят «Дни.ру» со ссылкой на радио Sputnik слова врача.

Для того, чтобы избавиться от проблем со сном врач рекомендовал в таких случаях лечить причину бессонницы.

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#сон
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Главный нарколог Подмосковья Холдин рассказал, как уберечь ребенка от наркотиков и табака
29 августа 2023, 12:49

Фото: istockphoto / AleksandrYu

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал, как распознать, что ребёнок начал принимать наркотики.
В этом возрасте школьникам нужно выделиться из толпы, им очень хочется делать то, что детям нельзя, они стремятся нарушать запреты, а задача родителей объяснить своему ребенку о плюсах здорового образа жизни и негативных последствиях, которые могут возникнуть из-за появления в его жизни вредных привычек.
«Основные признаки того, что ваш ребёнок употребляет наркотические вещества – любое явное изменение в его поведении. Должны насторожить и посторонние «химические» запахи от одежды, чрезмерная раздражительность, апатия или, наоборот, активность. А также расширенные зрачки, бледность или покраснение кожных покровов», – рассказал Виталий Холдин.
Необходимо организовать досуг ребёнка там, чтобы он был занят тем, что ему интересно: кружки, секции, плавание, футбол, танцы и многое другое. 

Кроме того, очень важно иметь доверительные отношения с ребёнком. 

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