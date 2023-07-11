Врач Крупская дала рекомендации по борьбе с пагубным влиянием ультрафиолета

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«Фотозащитное средство необходимо наносить за 30 минут до выхода на улицу. Надо тщательно разнести его по коже, покрывая все открытые участки. Повторное нанесение рекомендовано каждые два часа, после купания и потения. Средство должно визуально покрывать кожу равномерным и достаточно плотным слоем», — пояснила в беседе с RuNews24.ru Крупская.
Также специалист рекомендовала не находится на солнце в активные часы солнечного излучения.
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