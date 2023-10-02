Врач Курчаткин рассказал о современных возможностях лечения рака молочной железы

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
Рак молочной железы занимает первое место среди всех злокачественных заболеваний у женщин. Он возникает при активном неконтролируемом делении атипичных раковых клеток.
«По статистике, заболеваемость населения России злокачественными новообразованиями молочной железы за последние 15 лет увеличилась более чем в 2 раза, за счет ранней диагностики и новых методов исследования», - объяснил заведующий отделением опухолей молочной железы и кожи Владимир Курчаткин.
Для врача при диагностике рака молочной железы первостепенной задачей является выявление ранних стадий заболевания. При своевременной проверке можно остановить развитие опухоли до появления метастаз в лимфоузлах. Без лечения опухоль может быстро увеличиваться в размерах, прорастать в кожу, мышцы и грудную клетку.
Специалисты онкодиспансеров настоятельно рекомендуют вовремя проходить профилактические осмотры и диспансеризацию. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Московской области.
Стоит отметить, что для 145 подмосковных врачей из различных медучреждений была проведена онлайн конференция «Современные возможности лечения рака молочной железы».
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Для врача при диагностике рака молочной железы первостепенной задачей является выявление ранних стадий заболевания. При своевременной проверке можно остановить развитие опухоли до появления метастаз в лимфоузлах. Без лечения опухоль может быстро увеличиваться в размерах, прорастать в кожу, мышцы и грудную клетку.
Стоит отметить, что для 145 подмосковных врачей из различных медучреждений была проведена онлайн конференция «Современные возможности лечения рака молочной железы».
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Мира Полтева