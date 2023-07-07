Врач Лапа рассказала о правилах безопасности на переполненных курортах

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«Наша задача — утром и вечером промывать и полоскать нос и горло солёной водой. Главное — профилактика. Также важно принимать душ, возвращаясь в гостиницу с пляжа», — прокомментировала в беседе с RT Лапа.
Эксперт добавила, что при плавании нельзя глотать морскую воду.
А врач-терапевт ЦКБ управления делами президента Екатерина Кабаненко заявляла, что для предотвращения укачивания в транспорте можно использовать леденцы, жвачка или кусочек лимона, держа их во рту.
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