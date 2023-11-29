Врач Лазуренко: Безопасная норма употребления мандаринов — 300 граммов в день

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Людям с нормальной группой здоровья не рекомендуется включать в свой ежедневный рацион питания более 150-300 граммов мандаринов, иначе это будет небезопасно для здоровья. Об этом в беседе с телеканалом «Москва 24» рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.
Мандарин – один из самых богатых полезными веществами фруктов. В нём содержатся витамины С, B1 и B2, бета-каротин, клетчатка и антиоксиданты. Однако одновременно с этим мандарин содержит быстрые углеводы, которые повышают уровень глюкозы в крови, поэтому при злоупотреблении этим фруктом человек рискует набрать лишний вес и получить проблемы с печенью.
Употреблять стоит именно саму мягкую сердцевину цитрусовых, в которой содержится много пектина, а не сок, смузи или фреш, которые при нарушении нормы могут нанести серьезный вред здоровью в виде гастрита, диабета или ожирения.
Диабетикам и страдающим от ожирения людям, подчеркнула Лазуренко, рекомендуется ограничиться одним мандарином в день или отказаться от них полностью.
Ранее сообщалось, что в преддверии Нового года цены на мандарины в России начали снижаться. Килограмм цитрусовых стоит от 50 до 450 рублей. Отмечается, что это произошло благодаря увеличению объёмов импорта. Турция, КНР, Пакистан, Абхазия, Аргентина, Марокко, Иран, Египет и ЮАР ввезли в Россию 550 тысяч тонн фруктов, что на 10% больше, чем годом ранее.
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«Поэтому те люди, кто занимается спортом или испытывает регулярные физические нагрузки, могут съедать 300 граммов очищенных мандаринов в день. Остальные — 150–200 граммов. Такое количество углеводов из фруктов организм сможет переработать и отложить не слишком большой объем на потом», — объяснила диетолог.
Диабетикам и страдающим от ожирения людям, подчеркнула Лазуренко, рекомендуется ограничиться одним мандарином в день или отказаться от них полностью.
Ранее сообщалось, что в преддверии Нового года цены на мандарины в России начали снижаться. Килограмм цитрусовых стоит от 50 до 450 рублей. Отмечается, что это произошло благодаря увеличению объёмов импорта. Турция, КНР, Пакистан, Абхазия, Аргентина, Марокко, Иран, Египет и ЮАР ввезли в Россию 550 тысяч тонн фруктов, что на 10% больше, чем годом ранее.
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Артем Путинцев