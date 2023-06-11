Врач Лебедев рассказал, какими инфекциями можно заразиться во время купания в водоёмах

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«Вирусный гепатит А (болезнь Боткина) может передаваться водным путём, болезнь сопровождается выраженной интоксикацией и поражением печени. Встречается чаще всего в жарких странах и регионах, где низкий уровень гигиены», — рассказывает Михаил Лебедев. Также по словам Михаила Лебедева, продолжают фиксироваться вспышки холеры.
Михаил Лебедев перечислил симптомы, которые говорят о том, что человек заболел после купания: повышенная температура, кожная сыпь,
Ранее сообщалось, что в Подмосковье разрешат купаться в 88 зонах отдыха. В Московской области этим летом будут работать 203 зоны отдыха у воды. В 40% из них, то есть в 88, разрешат купание, сообщили в пресс-службе подмосковного Министерства благоустройства. В министерстве отметили, что к зонам общественного отдыха в регионе предъявляют серьёзные требования. Например, там обязательно обследуют дно водоёмов, берут пробы воды и песка.