Врач Лебедева назвала ошибки, которые уносят здоровье женщин после 30 лет

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Женщины после 30 лет зачастую допускают ошибки, уносящие их красоту и молодость. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева, пишет «ФедералПресс».
«Первая ошибка – это допускать дефицит витаминов и минералов, думая, что все как-то само восстановится и восполнится, не следить за гормональным фоном. Прежде всего это щитовидная железа, надпочечники и яичники», — цитирует издание слова специалиста.
Лебедева добавила, что многие женщины игнорируют тренировки на гибкость и силовые тренировки, что в итоге приводит к дряхлости кожи и мышц. Кроме того, физические нагрузки необходимы, чтобы избежать появление скованности в движениях, заключила доктор.
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