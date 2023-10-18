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Врач Лебедева назвала ошибки, которые уносят здоровье женщин после 30 лет

18 октября 2023, 01:14
Фото: iStock/PeopleImages

Фото: iStock/PeopleImages

Женщины после 30 лет зачастую допускают ошибки, уносящие их красоту и молодость. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева, пишет «ФедералПресс».

«Первая ошибка – это допускать дефицит витаминов и минералов, думая, что все как-то само восстановится и восполнится, не следить за гормональным фоном. Прежде всего это щитовидная железа, надпочечники и яичники», — цитирует издание слова специалиста.

Лебедева добавила, что многие женщины игнорируют тренировки на гибкость и силовые тренировки, что в итоге приводит к дряхлости кожи и мышц. Кроме того, физические нагрузки необходимы, чтобы избежать появление скованности в движениях, заключила доктор.

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#женщины
#дефицит
#тренировки
#терапевт
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Nature: в Шотландии нашли способ победить старость
17 октября 2023, 23:41

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Эксперты шотландского Университета Глазго совместно с коллегами из американской клиники Мэйо выявили ранее неизвестный механизм старения. Об этом сообщает научный журнал Nature.
Авторы исследования изучили причины воспалительного процесса в повреждённых и старых клетках и предложили метод для того, чтобы его остановить. Учёные пришли к выводу, что митохондрии по причине возрастных изменений или при лечении онкологических заболеваний утрачивают герметичность, высвобождая тем самым ДНК. Это провоцирует воспалительный процесс, ускоряющий процесс старения организма.

«Мы выяснили, что митохондриальная проницаемость, процесс, неразрывно связанный с гибелью клеток, способствует воспалению в старых и поврежденных клетках», — говорится в публикации.

Исследователи подчеркнули, что это открывает новые области для изучения и создания новых способов для лечения рака и замедления старения.

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Мясников заявил об опасности исключения из питания соли
17 октября 2023, 19:02

Фото: istockphoto.com/Everyday better to do everything you love

Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников заявил, что в больших количествах соль вредна для организма, однако исключать её из рациона совсем тоже опасно.
Он отметил, что недостаток соли в организме может привести даже к смерти.

«Без соли человеческий организм не может функционировать. Снижение уровня натрия ниже определенного уровня может вызвать серьезные неврологические проблемы, судороги, потерю сознания и даже смерть. Иногда врачи наблюдают такое состояние у пациентов, которые выпивают большие объемы воды. Это называется «психогенной полидипсией», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

Он напомнил, что минимальный допустимый уровень потребления соли составляет три грамма в день.

А доктор медицинских наук, врач-инфекционист, кардиолог, терапевт, профессор, заведующая кафедрой внутренних болезней медицинского университета «Реавиз» Татьяна Руженцова заявила, что для того, чтобы не заболеть в период простуд необходимо меньше контактировать с заболевшими и соблюдать все меры гигиены. В беседе с argumenti.ru она рекомендовала больше бывать на свежем воздухе, вести активный образ жизни и заниматься физической активностью.

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Чиновник Соловьева: «Терапевт – первое и ключевое звено амбулаторной помощи»
17 октября 2023, 18:24

Фото: istockphoto.com/Everyday better to do everything you love

Начальник отдела по организации амбулаторной помощи взрослому населению Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Лариса Соловьева заявила о ключевой роли врача терапевта в системе здравоохранения.
«Врач-терапевт – это первое и ключевое звено амбулаторной помощи. Именно к нему обращаются люди с самыми разными проблемами со здоровьем, и он, обладая широким спектром знаний по различным заболеваниям, уже определяет дальнейшие алгоритмы лечения», — сказала в беседе с «Петербургским дневником» Соловьева.

Она добавила, что в Северной столице сегодня работают 1 939 врачей-терапевтов, а также 1 192 участковых педиатра.

Сегодня, 17 октября, отмечается профессиональный праздник участковых терапевтов. Эти специалисты способны диагностировать и лечить широкий круг недугов, они чаще других посещают пациентов по месту проживания и ежедневно заботятся о здоровье населения.

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#терапевт
#здравоохранение
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Обнаружена неожиданная польза, которую приносят антидепрессанты
Американские учёные выяснили, что антидепрессанты улучшают память
17 октября 2023, 18:15

Фото: istockphoto/dragana991

Учёные из Университета Райса выяснили, что антидепрессанты могут снижать концентрацию на негативных воспоминаниях у людей, которые страдают депрессией, одновременно улучшая память.
Результаты данного исследования опубликовали в Frontiers. Антидепрессаанты — это психотропные лекарственные средства, которые применяют для терапии депрессии. Они назначаются, чтобы облегчить симптомы депрессии, а именно тревожность, апатию, раздражительность. Антидепрессанты способны обеспечивать здоровое функционирование памяти.

В опросе участвовали 48 человек в возрасте от 18 до 35 лет. До начала эксперимента все участники достаточно долго принимали антидепрессанты. Некоторые не ощутили улучшения состояния здоровья после начала приема антидепрессанта. Но те, кто сообщил о положительном влиянии антидепрессантов на психику. Они заметили изменения в работе памяти. Данные препараты помогают людям перестать концентрироваться на воспоминаниях, которые травмируют.

Пациенты, которое говорили об эффективности препаратов, лучше справились с тестами на запоминание.

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Опрос: Россияне не боятся новой волны COVID-19
17 октября 2023, 17:42

Фото: istockphoto.com/wildpixel

Опрос «АльфаСтрахование» показал, что 70% россиян не боятся новой волны коронавируса, а также не планируют повторно ревакцинироваться.
При этом, каждый третий опрошенный высказал мнение о том, что вирус с каждым новым штаммом становится слабее.

Как передаёт Газета.ру, 47% респондентов не болели коронавирусом, 41% - переболели один раз инфекцией.

Отмечается, что из переболевших опрошенных 57% отметили, что столкнулись с осложнениями заболевания, среди которых одышка, потеря качества обоняния, ослабление иммунитета, подкашливание, выпадение волос, проблемы с памятью, сердцем, сосудами и суставами.

Среди мер защиты от коронавируса россияне назвали самоизоляцию, вакцинацию, отмену массовых мероприятий, удалённый режим работы.

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#вирус
#мнение
#россияне
#коронавирус
#опрос
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Российские учёные создали самую точную нейросеть для определения COVID-19
17 октября 2023, 17:31

Фото: istockphoto.com/kentoh

Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) создали самую точную нейросеть для определения коронавирусной инфекции с помощью рентгеновских снимков лёгких.
«Модель позволяет быстро и точно определить наличие COVID-19 или других видов пневмонии на КТ-снимках легких. Это может помочь врачам быстрее и точнее ставить диагнозы, что позволит снизить нагрузку на медперсонал. От аналогов наша программа отличается, прежде всего, улучшенной точностью интерпретации», – отметил в беседе с «Газета.Ru» один из разработчиков нейросети, инженер Научно-технологического комплекса Научного центра мирового уровня «Передовые цифровые технологии» СПбПУ Диб Али.

Учёные утверждают, что разработка имеет большой потенциал для точной и быстрой диагностики коронавирусной инфекции.

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#технологии
#кт
#коронавирус
#ученые
#медицина
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В Мурманске врачи удалили пациентке опухоль, которая весила как телёнок
17 октября 2023, 17:29

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Жительница Мурманска обратилась к медикам с жалобой на живот, который увеличивался, и лишний вес.
Оказалось, что у женщины образовалась огромная опухоль, пишет «Российская газета», ссылаясь на пресс-службу регионального департамента здравоохранения. Медики обнаружили опухоль диаметром около 30 см и весом в 18 кг, что сравнимо с весом новорождённого телёнка.
 
Женщину госпитализировали в онкологический диспансер, и хирурги удалили опухоль. Операция длилась 2 часа. Россиянка похудела на 18 кг. Послеоперационное состояние женщины врачи оценивают как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что бригада скорой помощи вывела жительницу Балашихи из состояния клинической смерти. Бригада доставила больную в отделение анестезиологии и реанимации филиала №3 Балашихинской областной больницы. После стабилизации состояния её перевели в сосудистый центр, где сделали операцию по восстановлению проходимости коронарных артерий. Сейчас женщина выписана.

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#здоровье
#опухоль
#операция
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В больницу Долгопрудного поступила новейшая эндоскопическая система
17 октября 2023, 17:22

Фото: администрация г. о. Долгопрудный

В эндоскопическое отделение Долгопрудненской больницы поступило новейшее оборудование – эндоскопическая система. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Больница стала первой в Подмосковье после головного учреждения, «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского», где оборудование опробуют в клинической практике. С помощью этой эндоскопической системы можно диагностировать ранние формы онкологических заболеваний и предопухолевых состояний. А специальные оптические технологии улучшают визуализацию сосудов, что позволяет управлять рисками во время операции», – говорится в сообщении. 
После установки этой системы в больнице прошло обучение сотрудников новейшим функциям. Сообщаетс, что самое современное эндоскопическое оборудование позволит врачам освоить современные технологии, а пациентам – получить передовую высокотехнологичную диагностику на уровне ведущих федеральных центров России. 
 
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#долгопрудный
#здравоохранение
#диагноз
#больница
#оборудование
#подмосковье
#московская область
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Врач Елизарова объяснила, почему опасно сдерживать чихание
17 октября 2023, 16:02

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

Чихание помогает освободить нос от слизи, а попытки сдержаться способны привести к синуситу и другим осложнениям.
Об этом рассказала лор-врач, кандидат медицинских наук Людмила Елизарова, сообщает радио Sputnik. В носовой слизи содержатся вирусы и бактерии.
 
«Если вы считаете, что в данный момент чихать неуместно, процесс можно сдержать. Нужно зажать нос и закрыть рот. В таком случае вы всё равно чихнете, но делаете это как бы внутри», —объясняет Людмила Елизарова.  
 Попытки сдержать чихание провоцируют развитие болезней органов слуха и носоглотки.
 
«Давление, возникающее при задерживании чиха, направлено внутрь, на носоглотку и задние отделы полости носа, где открывается слуховая труба, гайморовы пазухи, лобные пазухи. То есть в них попадает та самая слизь, которая должна была выйти во время чихания», — предупреждает Людмила  Елизарова.
В результате этого процесса повышается риск инфицирования слуховой трубы и среднего уха. Способен развиться синусит и подняться внутричерепное давление.

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