Врач Лебедева назвала самую вредную для организма кашу

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Кроме того, в манке содержится глютен, поэтому она не подходит людям с его непереносимостью, а также при аутоиммунных заболеваниях, подчеркнула Лебедева.
«Если есть крупы с молоком, уровень сахара в крови повышается и инсулина нужно еще больше», — предупредила специалист.
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