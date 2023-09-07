Врач Лебедева: Недорогие морепродукты могут защитить от рака кишечника

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«Исключать рыбу из меню не желательно. Она — естественный источник Омега-3 ПНЖК, получить которые организм может только извне», — говорится в публикации.
Лебедева добавила, что кроме рыбы в рационе должны быть кальмары, водоросли, креветки и мидии.
«Они быстро размножаются, недолго живут и не успевают накапливать вредное», — пояснила гастроэнтеролог.
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