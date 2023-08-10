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Врач Лебедева рассказала, почему «тропические ночи» опасны для здоровья

10 августа 2023, 18:28

Фото:istockphoto/cyano66

В некоторых российских регионах ночью температура воздуха не опускается ниже +20 градусов.
Врач-терапевт Марина Лебедева рассказала «Известиям», что температура воздуха, которая превышает нормальные значения в ночные часы, условно называют «тропическими ночами».

Высокие ночные температуры представляют опасность для здоровья. Жара может вызвать и обострить хронические заболевания прежде всего сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем. Оптимальная температура для сна— +17...+20 градусов, влажность— 40–60%.


Если данный баланс не достигается, то основные системы и органы оргнизма не получают условий, которые необходимы для «ночной работы».

Может появиться головная боль, слабость, сонливость, отеки, судороги. Если появились данные симптомы, необходимо вызвать скорую. С лёгким недомоганием поможет справиться тёплый душ, обильное питьё, ягоды и фрукты в небольших количествах. В таких условиях лучше избегать как физических и эмоциональных нагрузок.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышева заявила, что во время знойной погоды рекомендуется пить больше жидкости, регулярно проветривать помещение и увлажнять воздух.

Кроме этого, рекомендуется отказаться от использования техники (компьютера, телевизора и т.д.), поскольку работа электроприборов способствует дополнительному нагреву воздуха.

А врач-терапевт и кардиолог, кандидат медицинских наук Светлана Бязрова рекомендовала людям с гипертоническими заболеваниями в жаркую погоду обязательно соблюдать меры предосторожности.

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#жара
#здоровье
#погода
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Озвучена основная опасность нового варианта омикрона EG.5
Вирусолог Аграновский заявил о высокой заразности нового варианта омикрона EG.5
10 августа 2023, 18:20

Фото: istockphoto.com/NiseriN

Профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский отметил, что новый вариант омикрона коронавируса EG.5 опасен своей высокой способностью к заражению.
«Этот вариант не представляет собой ничего принципиально нового. Это одна из вариаций группы штаммов «Омикрон». Все омикроны очень заразны и относительно низкопатогенны. То есть — заражают так быстро, как корь и ветрянка, но смертей и осложнений вызывают относительно мало», — заявил в беседе с Общественной Службой Новостей Аграновский.

Он подчеркнул, что новый EG.5 не станет опасным возбудителем инфекции.

По словам врача, людям, находящимся в группе риска, рекомендована вакцинация, остальные же россияне могут не беспокоится о новом обнаруженном виде омикрона.

До этого, Алексей Аграновский в беседе с «Радио 1» заявлял, что у россиян выработался иммунитет к штамму, поскольку многие уже переболели «омикроном».

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#вакцинация
#врач
#штамм
#иммунитет
#коронавирус
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Врач Костенко: «Знание симптомов инфаркта миокарда – это очень важная тема»
10 августа 2023, 17:49

Фото: istockphoto.com/Kubra Cavus

Руководитель отдела неотложной кардиологии и ревматологии Института скорой помощи имени И.И. Джанелидзе доктор медицинских наук Виктор Костенко заявил о необходимости знать симптомы инфаркта миокарда и уметь на них грамотно реагировать.
«Знание первых симптомов инфаркта миокарда и умение на них адекватно реагировать – это очень важная тема. Мы много лет ведём регистр по острому коронарному синдрому, успешно его лечим, есть современные эффективные технологии, появились новые лекарства, но важно, чтобы человек попал к врачам в первые 2-3 часа», – отметил в беседе с «Петербургским дневником» Костенко.

Он добавил, что в этот срок, в первые 2-3 часа попадают лишь 55% больных, а каждый третий пациент поступает в стационар в течение суток от начала симптомов, что может значительно ухудшить его состояние.

Врач объяснил, что в так называемом предынфарктном состоянии, когда появляются сжимающие боли за грудиной, сам инфаркт при своевременной помощи можно предотвратить. Специалист подчеркнул, что при этом необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью, чтобы не упустить драгоценные часы.

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#врачи
#пациент
#инфаркт
#здоровье
#сердце
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Россиянам рассказали, кого чаще всего кусают осы
Врач Овнанян: Осы чаще всего кусают людей в яркой одежде
10 августа 2023, 17:14

Фото: istockphoto.com/Nataba

Врач-профилактик Эвелина Овнанян заявила, что осы наиболее часто кусают ярко одетых людей, а также тех, от кого сильно пахнет духами.
«Ещё осы реагируют на мокрое тело после купания. И ещё один факт, подтвержденный учёными: рассерженные пчелы и осы чаще атакуют тех, у кого есть аллергия на их укусы. Также не стоит размахивать руками и делать резких движений, если рядом с вами летает оса», — добавила в беседе с NEWS.ru Овнанян.

Она отметила, что укусы ос и пчёл опасны только для тех, у кого есть аллергия на яд этих насекомых, для остальных же, по мнению эксперта, это относительно безопасно. При проявлении какой-либо аллергической реакции на укус врач рекомендовала незамедлительно принять антигистаминные средства и при необходимости обращаться к врачу.

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#пчёлы
#врач
#аллергия
#насекомые
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20 тыс. человек воспользовались сервисом «Стань мамой» в Подмосковье
10 августа 2023, 17:10

Фото: istockphoto / Nature

В сервисе собраны советы и рекомендации, а также информация о состоянии мамы и малыша, которые разработаны опытными акушерами и гинекологами.
Сервис «Стань мамой в Подмосковье» создан ИТ-компанией «МАКСИМУМ» и содержит многопрофильную информацию про беременность. 

«Сервис может быть полезен беременным женщинам, а также тем, кто уже родил или планирует стать мамой. Чтобы им воспользоваться, нужен только доступ в интернет и любое удобное устройство: смартфон, планшет или компьютер», — отметил директор ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.

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В колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» в этом году поступило свыше 250 тыс звонков.

Подмосковные врачи провели почти 50 тыс. телемедицинских консультаций для беременных.

В Московской области запущен сервис «Стань мамой в Подмосковье».
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#сервис
#компании
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#тесты
#информация
#новости
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Врач Жемчугов: Вспышки заболеваемости новым вариантом омикрон-штамма COVID-19 не будет
10 августа 2023, 15:01

Фото: istockphoto.com/peterschreiber.media

Доктор медицинских наук врач, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов объяснил, что вспышки заболеваемости из-за быстро распространяющегося в мире нового варианта EG.5 омикрон-штамма COVID-19 не состоится.
«Омикрон — мягкий штамм. В мире мощнейший коллективный иммунитет, и то, что он распространяется, фактически это на пользу. Происходит обновление коллективного иммунитета там, где он ослабел, и, наоборот, это укрепляет позиции всего мирового населения перед грядущим осенне-зимним периодом», — прокомментировал в беседе с RT Жемчугов.

А вот профессор, доктор медицинских наук Денис Иванов предположил, что население готовят к новой пандемии, но не коронавирусной. Так, открытие в Солсбери новой биолабораториидля изучения способов противодействия биотерроризму и потенциальным новым естественным инфекциям, по мнению эксперта, напоминает постановку.

«Сейчас наблюдаем мизансцену, нас настраивают на будущую пандемию. Уже начинают вещать пролог, предвосхищая, как всё может повернуться. Уже предпринимались попытки накачать информационное пространство. Периодически нам рассказывают про холеру у нас в стране и пытаются запугать другими болячками», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Иванов.

Он пояснил, что делается это для запугивания населения, а также лишения людей критического мышления.

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#штамм
#иммунитет
#коронавирус
#пандемия
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Новое оборудование для сложных операций поступило в МОНИКИ и Солнечногорскую больницу
10 августа 2023, 13:50

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

На закупку нового медицинского оборудования в Подмосковные медучреждения было выделено 24 миллиона рублей.
В медицинские учреждения поступило новое нейрохирургическое оборудование – ультразвуковой деструктор, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Оборудование будет использоваться для проведения сложных операций на головном и спинном мозге. 
«В настоящее время деструктор – самое современное и высокотехнологичное оборудование по ультразвуковому воздействию и удалению опухолей. Теперь в нашей больнице все операции по удалению образований органов центральной нервной системы будут проводиться исключительно с его использованием», – рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Солнечногорской больницы Роман Михайлов.  
Новые медицинские аппараты уже введены в использование. 

Медицинская техника закуплена благодаря национальному проекту «Здравоохранение» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.

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Более 30 новых рентген-аппаратов и флюорографов установили в Подмосковье с начала года.

Подмосковные больницы получили более 250 единиц оборудования для функциональной диагностики. 
#здравоохранение
#врачи
#моники
#аппарат
#оборудование
#больницы
#операции
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Вирусолог Аграновский раскрыл, для кого опасен новый штамм коронавируса EG.5
Вирусолог Аграновский рассказал, для кого опасен новый штамм коронавируса EG.5
10 августа 2023, 13:50

Фото: IStock/Ovidiu Dugulan

В мире начал распространять новый штамм коронавируса EG.5. По данным Роспотребнадзора, в России выявлено уже 17 случаев заражения в период с апреля по август.
Профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, вирусолог Алексей Аграновский рассказал «Радио 1», что EG.5 относится к группе штаммов «омикрон». Он также быстро распространяется, однако редко приводит к летальному исходу.
«Большого предмета для беспокойства ни EG.5, ни другие “омикроны” не представляют, они могут тревожить только родственников и пациентов группы риска, например, которые используют иммунодепрессанты. Это небольшая группа, им можно привиться “спутником”», — сказал Алексей Аграновский.
По словам специалиста, у россиян выработался иммунитет к штамму, поскольку многие уже переболели «омикроном».

Ранее Всемирная организация здравоохранения внесла штамм коронавируса EG.5, включая его новый активно распространяющийся в Великобритании и Индии подвариант EG.5.1, в перечень штаммов, которые вызывают интерес. Сообщается, что геномный биолог Райан Грегори из Канады присвоил штамму с подгруппой вариантов EG.5.1 неофициальное имя Eris («Эрида») в честь карликовой планеты.

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#иммунитет
#штамм
#коронавирус
#штамм омикрон
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Врач Кондрахин: После 50 лет в рацион надо включать яичную скорлупу
10 августа 2023, 13:30

Фото: istockphoto.com/Leonidas Santana

Врач-терапевт Андрей Кондрахин рекомендовал людям после 50 лет включить в рацион яичную скорлупу для поддержки уровня кальция в организме.
«Рекордсмен по содержанию кальция — это скорлупа яйца. Она создана природой, чтобы легко войти в организм, поэтому её можно есть. Но она не очень приятная на вкус. Чтобы принимать её в пищу, нужно растереть скорлупу в порошок, добавить сок лимона, чтобы активировать кальций, и соль. Эту смесь можно добавлять в пищу и есть постоянно», — заявил в беседе с Вечерней Москвой» Кондрахин.

А врач-онколог Иван Карасев заявил, что продукты, на которых выступает небольшая корочка плесени, нельзя употреблять в пищу, обрезав поражённый участок. Как передаёт utro.ru, подобный грибок очень токсичен и вреден для организма, он может вызвать различные заболевания.

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#яйца
#продукты
#врач
#здоровье
#питание
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В России выявили 17 случаев заражения омикрон-штаммом «Эрис»
10 августа 2023, 13:27

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Роспотребнадзор сообщил, что новый подвид омикрон-штамма COVID-19 «Эрис» был выявлен в РФ. 17 случаев заболевания были зафиксированы в апреле 2023 года.
Отмечается, что случаи заболевания новым омикрон-штаммом были зарегистрированы в в Москве, Петербурге, Московской области, а также Магаданской и Иркутской областях.

К наиболее распространенным симптомам нового варианта омикрон-штамма относят насморк, головную боль, усталость, регулярное чихание и боль в горле. Отмечается, что ВОЗ будет тщательно следить за распространением «Эрис» и его изменением.

Ранее Всемирная организация здравоохранения внесла штамм коронавируса EG.5, включая его новый активно распространяющийся в Великобритании и Индии подвариант EG.5.1, в перечень штаммов, которые вызывают интерес. Сообщается, что геномный биолог Райан Грегори из Канады присвоил штамму с подгруппой вариантов EG.5.1 неофициальное имя Eris («Эрида») в честь карликовой планеты.

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#роспотребнадзор
#воз
#штамм
#заболевания
#ес
#рф
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Подмосковье ищет медработников