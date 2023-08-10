Врач Лебедева рассказала, почему «тропические ночи» опасны для здоровья

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Высокие ночные температуры представляют опасность для здоровья. Жара может вызвать и обострить хронические заболевания прежде всего сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем. Оптимальная температура для сна— +17...+20 градусов, влажность— 40–60%.
Может появиться головная боль, слабость, сонливость, отеки, судороги. Если появились данные симптомы, необходимо вызвать скорую. С лёгким недомоганием поможет справиться тёплый душ, обильное питьё, ягоды и фрукты в небольших количествах. В таких условиях лучше избегать как физических и эмоциональных нагрузок.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышева заявила, что во время знойной погоды рекомендуется пить больше жидкости, регулярно проветривать помещение и увлажнять воздух.
Кроме этого, рекомендуется отказаться от использования техники (компьютера, телевизора и т.д.), поскольку работа электроприборов способствует дополнительному нагреву воздуха.
А врач-терапевт и кардиолог, кандидат медицинских наук Светлана Бязрова рекомендовала людям с гипертоническими заболеваниями в жаркую погоду обязательно соблюдать меры предосторожности.
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