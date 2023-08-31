Врач Лемешко рекомендовала ограничить потребление колбас и сосисок для профилактики рака

Фото: istockphoto.com/lusia599
Врач-эндокринолог, диетолог Янина Лемешко заявила, что для профилактики одного из самых частых видов онкологии — рак толстой и прямой кишки – необходимо нормализовать рацион питания, в частности, ограничить потребление сосисок и колбас.
При этом, вовсе необязательно исключать данные продукты из рациона.
Она добавила, что для профилактики рака толстой кишки необходимо есть 50–55 г клетчатки в день.
А врач-терапевт Алексей Хухрев заявил о важности железа и магния в организме, дефицит которых может привести к неприятным ощущениям в ногах ночью, и даже к судорогам.
Читайте также:
Врач Шарапова рассказала, чем опасна лапша быстрого приготовления
Терапевт Чернышова: После 50 лет осенью могут обострятся суставные боли и язвы
Нутрициолог Арзамасцев: Красный перец и корица помогают похудеть
«Что представляет собой питание современного человека? Много сахара и обработанного мяса, мало клетчатки, белка и правильных жиров. Означает ли эта информация, что нужно переходить на куриную грудку с листом салата? Нет. Но ограничить употребление колбас и сосисок до 500 г в неделю и не более 50 г в день будет полезно», — заявила в беседе с «Вечерней Москвой» Лемешко.
А врач-терапевт Алексей Хухрев заявил о важности железа и магния в организме, дефицит которых может привести к неприятным ощущениям в ногах ночью, и даже к судорогам.
«Если говорить про так называемый синдром беспокойных ног, это связано с дефицитом железа. Если люди жалуются, что крутит ноги и они не находят себе покоя, стоит проверить именно его. <…> Бывают еще ночные судороги, которые вызывает дефицит магния. Он участвует очень во многих функциях организма, в том числе в передаче нервных импульсов и функционировании мышц», — прокомментировал в беседе с «Москвой 24» Хухрев.
Читайте также:
Врач Шарапова рассказала, чем опасна лапша быстрого приготовления
Терапевт Чернышова: После 50 лет осенью могут обострятся суставные боли и язвы
Нутрициолог Арзамасцев: Красный перец и корица помогают похудеть
Мелисса Тимофеева