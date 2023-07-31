Онколог Ли: вздутие живота может указывать на опасное заболевание

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Вздутие живота может указывать на рак поджелудочной железы, кишечника и яичников. Об этом рассказала врач-онколог Дебора Ли.
«При онкологическом заболевании поджелудочной железы вздутие может сопровождаться ознобом, метеоризмом и частой отрыжкой, отметила врач. Больные, как правило, быстро устают, у них может быть повышена температура», - цитирует издание Express специалиста.
При этом, по ее словам, снижение веса, боль во время похода в туалет и проблемы со стулом могут указывать на наличие рака кишечника могут указывать.
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