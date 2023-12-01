Врач Лисицкая: Зимний спорт способствует похудению

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Врач-терапевт Вероника Лисицкая заявила, что занятия спортом в зимний период способствуют жиросжиганию.
«Занятия спортом зимой на свежем воздухе — это не только необходимая организму физическая активность, но и процесс активного жиросжигания и закаливания организма. Одной из основных причин того, что зимний период может помочь в похудении, является повышенный метаболизм. Когда мы находимся на холоде, наш организм начинает сжигать больше калорий, чтобы сохранить оптимальную температуру тела. Холодная погода способствует сжиганию жира из-за активации бурого жира», — пояснила в беседе с Газета.ру Лисицкая.
Тем временем, исследование BestDoctor и Роза Хутор показало, что среди зимних видов спорта москвичи предпочитают катание на коньках и беговые лыжи.
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