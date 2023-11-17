Врач-ЛОР Зайцев рассказал, чем закончится хроническая заложенность носа

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Хронический насморк может быть крайне опасен, если его не лечить, рассказал изданию «АиФ» врач-оториноларинголог Владимир Зайцев. Человек привыкает дышать ртом, не догадываясь, что это чревато смертельными осложнениями.
Здесь, как объяснил доктор Зайцев, вступает в действие биологический механизм адаптации: человек привыкает к плохому звуку из-за нарушения слуха, снижения обоняния и плохого восприятия запахов, лучшего вкуса — ровно же самое происходит и с носом: если он не дышит, человек просто начинает дышать ртом, воспринимая всё это как должное.
Заложенность носа, по словам специалиста, может привести к проблемам с дыханием и риску инфекций. А недостаток носового дыхания может вызвать артериальную гипертензию и гипертонию.
«Такое влияние на давление быстро приводит к развитию СОАС (синдрома обструктивного апноэ во сне), при котором дыхательный центр отключается <...> Кроме того, сатурация (показатель насыщения крови кислородом) ухудшается, и со временем эти показатели становятся более опасными», — подытожил Зайцев.
Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что постоянная заложенность носа может говорить о плохо вылеченных зубах. Она пояснила, что когда воспаление идёт на мягкую часть зуба, на десну, и затрагивает кость, то формируется сообщение между полостью рта, больным зубом и придаточными пазухами. Поэтому и возникает заложенность носа.
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Заложенность носа, по словам специалиста, может привести к проблемам с дыханием и риску инфекций. А недостаток носового дыхания может вызвать артериальную гипертензию и гипертонию.
Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что постоянная заложенность носа может говорить о плохо вылеченных зубах. Она пояснила, что когда воспаление идёт на мягкую часть зуба, на десну, и затрагивает кость, то формируется сообщение между полостью рта, больным зубом и придаточными пазухами. Поэтому и возникает заложенность носа.
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Артем Путинцев