Врач Малиновская назвала способ улучшить работу кишечника

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Врач Ольга Малиновская рассказала, как улучшить работу кишечника. Об этом пишет «Мослента».
«Для нормальной работы кишечника в рацион необходимо ввести продукты, содержащие разные виды клетчатки. Она необходима для улучшения работы кишечника и полезна для пищеварения. Клетчатка содержится в овощах и фруктах, цельнозерновом хлебе, пасте из твердых сортов пшеницы, буром рисе», — цитирует издание слова собеседницы
Специалист добавила, что важно потреблять достаточное количество жидкости и добавить в рацион продукты с пробиотиками — например, соленья, и йогурты. Людям, которые страдают от проблем с пищеварением, стоит обратиться к врачу для назначения пробиотических добавок, порекомендовала Малиновская.
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