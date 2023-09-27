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Врач Малиновская назвала способ улучшить работу кишечника

Врач Малиновская: Для нормализации работы кишечника необходима клетчатка
27 сентября 2023, 01:52
Фото: iStock/Sewcream

Фото: iStock/Sewcream

Врач Ольга Малиновская рассказала, как улучшить работу кишечника. Об этом пишет «Мослента».

«Для нормальной работы кишечника в рацион необходимо ввести продукты, содержащие разные виды клетчатки. Она необходима для улучшения работы кишечника и полезна для пищеварения. Клетчатка содержится в овощах и фруктах, цельнозерновом хлебе, пасте из твердых сортов пшеницы, буром рисе», — цитирует издание слова собеседницы

Специалист добавила, что важно потреблять достаточное количество жидкости и добавить в рацион продукты с пробиотиками — например, соленья, ​и йогурты. Людям, которые страдают от проблем ​с пищеварением, стоит обратиться к врачу для назначения пробиотических добавок, порекомендовала Малиновская.

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#врач
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Врач Абдуллина объяснила, кому категорически нельзя употреблять имбирь
Врач Абдуллина: Имбирь противопоказан беременным женщинам
27 сентября 2023, 01:19

Фото: iStock/grafvision

Врач-дерматовенеролог Айгуль Абдуллина рассказала, кому не стоит злоупотреблять имбирём. Об этом пишет «Подмосковье сегодня».
По словам Абдуллиной, чрезмерное употребление в пищу имбиря может привести к таким негативным последствиям, как рвота, тошнота и диарея. Она посоветовала избегать употребление этого продукта людям, страдающим заболеваниями ЖКТ.

Кроме того, имбирь обладает эффектом разжижения крови, поэтому от его употребления также стоит воздержаться тем, кто принимать препараты с подобным действием.

Врач добавила, что имбирь противопоказан женщинам на поздних сроках беременности и кормящим мамам.

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#врачи
#препараты
#еда
#питание
#продукты
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Во Вьетнаме впервые выявили случай передачи оспы обезьян от человека человеку
27 сентября 2023, 00:13

Фото: iStock/Diy13

Во Вьетнаме впервые выявили случай передачи обезьяньей оспы от человека к человеку. Об этом сообщает VNExpress.
Журналисты указали, что 22-летнюю девушку оспой обезьян заразил её сожитель. В настоящее время пациентка находится в инфекционном отделении одной из местных больниц на карантине.

Отмечается, что в доме девушки провели дезинфекцию. Для предотвращения распространения заболевания власти Вьетнама начали эпидемиологическое расследование. Круг лиц, имевших контакты с девушкой, устанавливается.

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Пушкинские врачи удалили беременной миому величиной с ладонь
26 сентября 2023, 22:47

Фото: Минздрав МО

Врачи перинатального центра Московской областной больницы имени профессора В. Н. Розанова помогли стать матерью пациентке, удалив ей во время беременности гигантскую миому. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В центр поступила 36-летняя женщина на 25-й неделе беременности с острой болью в животе. Проведённая диагностика выявила у нее перекрут большого наружного миоматозного узла на 180 градусов.
«Это состоянием называется «острый живот» и является угрожающим для жизни. Если миоматозный узел не снабжается кровью, он некротизируется. При развитии тотального некроза женщине грозит гибель. А здесь на кону стояли сразу две жизни. Пришлось провести операцию на беременной матке», - рассказала заведующая родовым отделением Наталия Андреева.
Под общей анестезией бригада врачей удалила огромный некротизированный миоматозный узел размером с ладонь. Хирургическое вмешательство проходило буквально в миллиметре от ребёнка. Операция прошла успешно. После восстановления пациентка была выписана.
 
На 39-й неделе беременности путём планового кесарева сечения на свет появилась здоровая девочка весом 3150 г и ростом 50 см. Сейчас мама и новорождённая чувствуют себя хорошо. 
 
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Солнечногорские нейрохирурги прооперировали мужчину со стрелой в голове

#минздрав мо
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#московская область
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Подмосковный врач Григорьев перечислил осенние детские травмы
26 сентября 2023, 21:57

Фото: Минздрав МО

Осень – это не только период простудных заболеваний, но и время, когда возрастает риск получить травму. Об этом заявил главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московкой области Александр Григорьев.
«Всем известно, что травматизму присуща сезонность. Осенью возрастает риск попадания детей в ДТП, падения на скользкой листве. Мокрые детские площадки и уличный спортинвентарь также могут привести к травматизму. Прибавьте сюда частые дожди, туман и первые заморозки», – сказал Григорьев.
По его словам, чтобы минимизировать детский осенний травматизм, нужно помнить, что часто образующиеся туманы значительно ограничивают видимость на дороге. Не стоит рассчитывать на то, что водитель увидит ребёнка и сможет вовремя среагировать.
 
Риск получить травму на улице для несовершеннолетнего увеличивает и неправильный выбор обуви. Поэтому нужно покупать детям обувь с рифлёной и нескользящей подошвой.
 
Осенью ребёнку стоит воздержаться от катания на роликах, самокатах и мопедах. В сырую погоду сцепление с дорогой ухудшается, а значит, и увеличивается тормозной путь.
«Если избежать падения не удалось, ребёнку нужно не вытягивать руки вперёд, а постараться сгруппироваться и прижать подбородок к груди. Если ребёнок неадекватно реагирует на касания, щадит конечность и она деформирована, а суставы несимметричны, необходимо немедленно обратиться к врачу», – добавил врач.
Он предупредил, что застарелые переломы и вывихи лечатся тяжело и долго. К тому же травму легче предупредить, чем лечить.

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Солнечногорские нейрохирурги прооперировали мужчину со стрелой в голове


 

 
#минздрав мо
#врач
#травма
#дети
#осень
#безопасность
#московская область
#подмосковье
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Воробьёв обсудил вопросы здравоохранения с врачами Воскресенской больницы
26 сентября 2023, 19:21

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил за работу коллектив Воскресенской больницы во главе с Юрием Райхманом. Глава региона встретился с врачами в сквере «Вишнёвый сад». Обсуждали актуальные вопросы здравоохранения.
«В Воскресенске медицина всегда была на должном уровне благодаря вам, Юрий Нухимович, и команде, которую вы собрали. Вы всегда показывали: главное, что даёт результат, – врачи. Я хочу поблагодарить за это. Сегодня пригласил вас в сквер, чтобы ещё раз подчеркнуть важность вашей работы, я бы даже сказал служения – и для Подмосковья, и для Воскресенска», – сказал Воробьёв.  
Юрий Райхман работает в Воскресенской городской больнице №2 почти 40 лет. В 1984-м он пришёл туда простым хирургом, а с 2004-го занимает пост главного врача. За это время больница стала одной из флагманских в Подмосковье. Главврач собрал уникальных специалистов. В больнице сделан капитальный и текущий ремонты, поставлено новое цифровое оборудование. Там появилось современное отделение амбулаторной эндоскопии и уникальный медицинский центр по малоинвазивному хирургическому лечению грыж. 
«В России делают эндоскопические пластики – 3%, в Московской области, благодаря врачам Воскресенской больницы Владу и Андрею – 6%. А в Воскресенске 86% операций проходит методом эндоскопии в то время, как за рубежом лучший результат – 30%», – поделился статистикой Юрий Райхман.
В структуру Воскресенской больницы входят восемь взрослых и две детские поликлиники, семь амбулаторий, офис врача общей практики, пять ФАПов и дневные стационары. В горбольнице есть компьютерный томограф, ангиограф, 33 рентгеновских аппарата и 39 аппаратов УЗИ.
 
В этом году в учреждение поступит 233 единицы медоборудования. В планах на 2024 год – 211 единиц. 
 
Сейчас к Воскресенской городской больнице №2 прикреплены более 156 тыс человек, в том числе свыше 30 тыс детей. В ней трудятся 376 врачей и 772 медработника среднего звена. 
 
82 специалиста Воскресенской больницы получают компенсацию аренды жилья по 20 тыс рублей. 12 врачей в прошлом году получили земельные участки. В 2023-м в учреждение привлечены семь врачей благодаря программе «Приведи друга». Один медицинский работник получил сертификат по социальной ипотеке.

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#воскресенск
#врачи
#больница
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Ученые обнаружили приятный способ замедлить старение мозга
26 сентября 2023, 18:50

Фото: istock / g-stockstudio

Научные сотрудники Университета Магдебурга сделали вывод о том, что физические упражнения могут замедлить старение. Самым лучшим способом стали танцы. Об этом сообщает Harrogate Advertiser.
В ходе эксперимента ученые проводили МРТ мозга у 26 человек в возрасте около 67 лет. Испытуемых разделили на две группы, 12 из них занимались упражнения по выносливости и гибкости, а 14 изучали разные стили танцев. Исследования проводились 18 месяцев, за это время исследователи обнаружили, что у всех увеличился объема гиппокампа в мозгу, но у танцевавших этот прирост был заметно больше. 

Гиппокамп — часть лимбической системы головного мозга, участвующий в механизмах формирования эмоций, консолидации памяти (перехода кратковременной памяти в долговременную) и пространственной памяти, необходимой для навигации. 

Таким образом, ученые пришли к выводу, что занятия танцами благотворно влияют на работу мозга, замедляют старение и могут увеличить продолжительность жизни. 

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#ученые
#танцы
#мрт
#человек
#сотрудники
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Онколог Карасев назвал ежедневные привычки людей, которые ведут к раку
26 сентября 2023, 18:36

Фото: istock / utah778

Врач-онколог Иван Карасев рассказал об опасных привычках, приходящих к онкологии, которые люди совершают ежедневно. Причины доктор опубликовал в своем телеграм-канале.
По мнению врача, постоянное нахождение в стрессе и негативных эмоциях способствует скорому развитию онкологии. Негатив фактически «подкармливает» раковые клетки.

Также на развитие этой опасной болезни влияет недостаток сна. Врач еще отметил вред сидячего образа жизни. Данные факторы снижают иммунитет и приближают заболевание.

«Причем люди часто и не задумываются, что сами приближают болезнь действиями, совершаемыми ежедневно», — отметил врач.
Кроме того, Иван Карасев опроверг распространенный миф о том, что раньше люди не болели. Онкобольные были всегда, но раньше выявить болезнь было крайне сложно.

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#данные
#болезни
#развитие
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Врач Пережогин назвал методы борьбы с «цифровым наркотиком»
Врач Пережогин: Надо не отменять, а объяснять
26 сентября 2023, 17:59

Фото: istockphoto.com/diego_cervo

Детский врач-психотерапевт, руководитель отделения Социальной психиатрии детей и подростков им. В.П. Сербского Минздрава России, доктор медицинских наук Лев Пережогин заявил, что в современном мире невозможно отменить полностью виртуальную жизнь, однако бороться с цифровой зависимостью можно с помощью грамотного объяснения.
Специалист пояснил, что ребёнку не нужно совсем запрещать пользоваться цифровыми гаджетами и играть в игры. Однако родителям нужно учить ребёнка правильному использованию таких технологий.

«Человечество создало себе новую болезнь, как когда-то был алкоголь, потом табак, героин, кокаин, другие наркотики и сегодня у нас появился цифровой наркотик, точнее их целая группа. Клиническая картина людей, зависимых от соцсетей и видеоигр отличается. Что касается запретов – не нужно отменять видеоигры, алкоголь, табак, поскольку каждый делает выбор сам, но нужно объяснять, что выбор этот делается осознанно», – отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Пережогин.

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#психолог
#запрет
#игры
#дети
#технологии
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Медэксперт Бурдакова рассказала о правилах лечебной диеты для здоровья печени
26 сентября 2023, 17:09

Фото: istockphoto.com/Mohammed Haneefa Nizamudeen

Ведущий медицинский эксперт Виолетта Бурдакова заявила, что при заболеваниях и тяжёлых патологиях печени врачи назначают лечебную «диету №5», в ходе которой необходимы регулярные приёмы пищи и не переедать, употребляя маленькие порции.
Также Бурдакова отметила, что при такой диете требуется готовить на пару, запекать, тушить без добавления масла, не пропускать приёмы пищи, стараться употреблять блюда комнатной температуры.

«Для поддержания здоровья печени очень важно включать в рацион полезные и разнообразные продукты, в том числе овощи и фрукты, зерновые и бобовые, мясо, птицу, молочные продукты. Также важно пить достаточно жидкости в течение дня – количество для каждого индивидуально, а в расчёт берётся не только отдельно выпитая вода, но в целом вся жидкость», — пояснила в беседе с RuNews24.ru Бурдакова.

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#продукты
#питание
#здоровье
#врач
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