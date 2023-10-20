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Врач Малиновская: Скрининг может помочь выявить рак на ранней стадии

20 октября 2023, 13:41
Фото: istockphoto.com/zilli

Фото: istockphoto.com/zilli

Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий Ольга Малиновская заявила. Что одним из методов, который может помочь понять, входит ли человек в группу риска по онкологии, а также выявить рак на ранней стадии, может скрининг.
Она добавила, что в скрининг анализы и исследования.

При этом, по её словам, такой метод пока подходит не для всех форм рака.


«Хорошо зарекомендовавшее себя исследование – скрининг на определение риска развития рака шейки матки. Для этого проводятся ПАП-тест и ВПЧ-тест. Первый тест – цитологическое исследование соскоба с шейки матки. Оно необходимо для выявления атипичных клеток, характерных для предракового состояния. Второй анализ нужен для обнаружения и идентификации вирусов папилломы человека. Присутствие определенных типов этого вируса значительно повышает вероятность развития рака шейки матки», — пояснила в беседе с «Вестями Подмосковья» Малиновская.

Врач подчеркнула, что такие исследования рекомендованы всем женщинам старше 21 года не реже, чем раз в три года.

А терапевт Анастасия Атюнина посоветовала женщинам старше 50 лет кропотливее относится к здоровью, обращая особое внимание на работу сердечно-сосудистой системы. Она также отметила необходимость контроля уровня холестерина, и в случае, если он повышен, надо проводить УЗИ артерий шеи и нижних конечностей. В беседе с «Вечерней Москвой» специалист добавила, что нельзя забывать об углеводном обмене, особенно при наличии избыточной массы тела.

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#рак
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В Подмосковье поступил новый аппарат УЗИ
20 октября 2023, 13:54

В Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии поступил новый аппарат УЗИ стоимостью почти 30 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Благодаря новому оборудованию специалисты смогут получать высококачественные изображения.


«Данная система может применяться как УЗИ аппарат условиях кабинета или процедурной , так и в операционной. Аппарат снабжен поворотным монитором, который удобно использовать во время хирургических манипуляций, когда нет возможности придвинуть сканер вплотную к операционному столу. Сканер оснащен узкоспециализированными датчиками, которые позволяют транслировать данные УЗИ на консоль хирурга», - отметил заместитель главного врача по технике Андрей Ожогин.

Стоит отметить, что аппарат оснащен чувствительным допплером - прибором необходимым для проведения исследований кровотока в сосудах плода, который поможет выявлять патологические изменения до клинических проявлений или на ранних стадиях.

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#узи
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Ортопед назвал способы избежать проблем с суставами в зрелом возрасте
Врач-ортопед Исмайылов рассказал, как избежать возрастных проблем с суставами
20 октября 2023, 11:30

Фото: istock / gorodenkoff

Травматолог-ортопед Тимур Исмайылов в беседе с «Лентой.ру» назвал способы сохранения здоровья суставов в зрелом возрасте. Врач заявил, что нужно беречь суставы от чрезмерных нагрузок, следить за весом, заниматься спортом и добавить в рацион питания определенные продукты.
Исмайылов рекомендовал россиянам добавлять в рацион пищу, обогащенную витамином С и клетчаткой. Среди них, например, капуста, горох и отруби. Эти продукты будут крайне полезны тем, кто уже страдает от избыточного веса, так как лишние килограммы дают нагрузку на суставы. 

Врач также порекомендовал включить в рацион продукты животного происхождения и БАДы, например глюкозамин из панциря ракообразных, хондроитин из трахеи крупных рогатых животных и хрящей красной рыбы. Полезные вещества можно получать не только из фармакологической продукции, но и из белого мяса, хрящей, холодца и желе, лососевых и осетровых рыб, а также из сливочного и льняного масла. 

Также нужно с осторожностью заниматься спортом, в частности, подъемов больших весов, так как большая нагрузка может негативно влиять на суставы.

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#продукты
#врач
#здоровье
#еда
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В Подмосковье от гриппа привились более 2 миллионов человек
20 октября 2023, 11:24

Фото6 пресс-служба Минздрава МО

В Московской области 2,1 миллиона человек сделали прививку от гриппа. Об этом сообщила пресс-служба министерства зрароохранения Московкой области.

В Подмосковье прививку  можно сделать по предварительной записи в поликлинике.  


«Вакцинация на данный момент является самым надежным способом защиты от гриппа и его опасных последствий. В настоящий момент в Подмосковье прививку сделали уже более 2,1 млн человек», - подчеркнула первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Кроме этого, в регионах привиться от гриппа жители могут как в поликлинике, так и в мобильных комплексах у ж/д станций, торговых центров и автовокзалов. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. 

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#подмосковье
#прививки
#грипп
#московская область
#вакцинация
#светлана стригункова
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130 молодых педиатров прошли обучение по программе «Наставничество»
20 октября 2023, 11:04

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 130 молодых подмосковных педиатров обучились в рамках программы поддержки «Наставничество». Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Благодаря программе специалисты помимо обучения, могут пройти профилактику профессионального выгорания, симуляционные тренинги, стажировки, обратную связь и наставничество. 

«Адаптация на новом месте работы, особенно для молодых специалистов, не самый простой процесс, связанный со стрессом. Именно поэтому в рамках проекта «Наш участковый врач» мы выделили наставничество в отдельное направление. Важно, чтобы старший товарищ мог ответить на вопросы или где-то подсказать. Всего за год реализации проекта обучение прошли уже более 130 начинающих педиатров», - отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева. 

Стоит отметить, что молодые врачи самостоятельно могут выбрать нужного специалиста и обсудить с ним интересующий вопрос не только по переписки, но и видеосвязи. 

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#подмосковье
#специалисты
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#врачи
#московская область
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Кардиолог предупредил о крайне опасном сигнале организма после употребления алкоголя
Кардиолог Утин предупредил об опасности аритмии после употребления алкоголя
20 октября 2023, 09:21

Фото: istock / Moussa81

Внезапно участившееся сердцебиение, возникающее после употребления спиртных напитков или на следующий день, является опасным признаком, говорящем о проблемах со здоровьем, в частности, с сердечно-сосудистой системой. Об этом предупредил кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Алексей Утин в беседе с изданием «Российская газета».
Врач объяснил, что нарушение сердечного ритма после употребления алкоголя называется «синдром праздничного сердца» (СПС). В данном случае нарушением чаще всего является приступ мерцательной аритмии.

«При этом человек с СПС может ощущать резкую слабость, одышку, иногда боли в грудной клетке. Главное осложнение мерцательной аритмии  — это формирование тромба в предсердии»,  — подчеркнул Утин.
Врач предупредил, что при таких симптомах необходимо вызывать скорую 

Ранее врач-кардиолог Анна Бирюкова предупредила, что бесконтрольный приём «сердечных» препаратов может навредить. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#кардиолог
#врач
#хирург
#нарушение
#человек
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Ученые назвали категории людей, кому нельзя есть грибы из-за генетической непереносимости
Genotek: У восьми народов мира выявлена опасная непереносимость грибов
20 октября 2023, 09:01

Фото: istock / PIKSEL

Ученые медико-генетического центра Genotek выявили, что у определенных народов мира есть врожденная непереносимость грибов, а конкретнее трегалозы.
Среди них оказались корейцы (58%), монголы (50%), казахи (36%) и якуты (28%), башкиры (17%), ашкеназские евреи, чеченцы и карачаевцы (по 14%). Об этом пишет «Газета.Ru».

Самыми редкими носителями мутации стали горские евреи (2,5%), армяне (3%), украинцы (3,5%), русские (3,8%) и белорусы (4,6%).

Трегалоза является так называемым «грибным сахаром», содержащийся в грибах, насекомых, водорослях, растениях, а также в разнообразных кондитерских изделиях и полуфабрикатах, которые используют трегалозу в качестве заменителя сахара, загустителя или стабилизатора.

Исследователи подчеркнули, что активность фермента трегалазы зависит от гена TREH и если он мутировал, то стоит воздержаться от употребления грибов и других продуктов с содержанием фермента. Из-за них может возникать расстройство пищеварения, появляться боли, вздутие и диарея. 

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#ученые
#грибы
#исследование
#здоровье
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Пульмонолог Карабиненко призвал россиян делать прививки и пользоваться масками
20 октября 2023, 06:19

Фото: iStock/Bernard_Chantal

В преддверии прогнозируемой российскими медиками тридемии (вирус гриппа, коронавирус и респираторно-синцитиальный вирус) лучше всего сделать прививки — прежде всего от гриппа и ОРВИ. Об этом рассказал «Общественной службе новостей» врач-пульмонолог, доктор медицинских наук Александр Карабиненко.
«Это должны сделать все, но особенно — те, кому болеть респираторными заболеваниями нельзя в принципе. Это лица с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), бронхиальной астмой и категория пациентов со сниженным иммунитетом», — отметил врач.

По словам Карабиненко, вакцинироваться сейчас легко и спокойно может практически каждый — машины скорой помощи, где проходит этот процесс, стоят практически у любой станции метро или крупной площади.  А тем, у кого есть склонность к воспалению лёгких, он настоятельно советует привиться также и от пневмококковой инфекции.

Доктор отметил, что в наступившее время года нужно снова, как и в «ковидные» времена, пользоваться масками и соблюдать социальную дистанцию минимум в 1,5 метра. Эти методы уже показали свою высокую эффективность во время пандемии, и от них не следует отказываться.

Этот сезон будет тяжелым для россиян по числу заболевших ОРВИ, заявил ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков. Причиной тому является ослабление иммунитета после изоляции и перенесенной коронавирусной инфекции. В настоящее время рост заболеваемости не сопровождается аналогичным ростом числа госпитализаций, однако сохранение здоровья является важным для каждого человека. Людям, у которых не имеется соответствующих противопоказаний, рекомендуется пройти вакцинацию против коронавируса и гриппа.

Специалисты также посоветовали россиянам обратить внимание на противовирусные препараты. Принимать их нужно в первые два дня начала заболевания - тогда болезнь будет протекать легче, а риск осложнений значительно снизиться, заключили врачи.


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#грипп
#прививки
#маски
#врачи
#советы
#коронавирус
#орви
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Врач Кашух рассказала, из-за чего возникает синдром раздражённого кишечника
20 октября 2023, 05:34

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Синдром раздражённого кишечника (СРК) — загадочное заболевание, по поводу которого учёные и врачи до сих пор не пришли к единому мнению. Однако это достаточно распространённое состояние, с которым сталкиваются около 10–20% населения. По словам врача-гастроэнтеролога Екатерины Кашух, чаще всего это люди от 25 до 45 лет. Об этом пишет Lifе.
Специалист пояснила, что синдромом раздражённого кишечника называют функциональное кишечное расстройство, проявляющееся диареей, болями в животе, газообразованием или запором, а также урчанием в кишечнике.

По словам Кашух, такое состояние может быть вызвано стрессами, отсутствием физических нагрузок, нерациональным питанием, перенесёнными кишечными инфекциями или вредными привычками.

«Всё это негативно отражается на составе микробиоты кишечника и его работе, а также в целом на самочувствии человека. При синдроме раздражённого кишечника человек быстрее утомляется, у него может начаться бессонница», — цитирует издание слова собеседницы.

Гастроэнтеролог добавила, что для такого заболевания не предусматривается специфическое лечение или профилактика. Кашух посоветовала быть физически активным, придерживаться здорового образа жизни, составить сбалансированный рацион питания и отказаться от вредных привычек.

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#лечение
#диетолог
#профилактика
#человек
#препараты
#заболевания
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Диетолог Дианова назвала максимальную безопасную дневную дозу кофе
Врач Дианова: В день лучше употреблять не более одной-двух чашек кофе
20 октября 2023, 03:36

Фото: iStock/Anna Kim

Диетолог Нурия Дианова заявила, что употребление кофе необходимо ограничивать, так как этот напиток может принести вред. Об этом пишет News.ru.
Специалист отметила, что многие люди осенью начинают пить больше кофе из-за постоянной сонливости и сокращении светового дня. Дианова предупредила, что в день нельзя употреблять более 100-200 миллиграммов кофеина, иначе у человека могут начаться проблемы со сном и желудком.

«Лучше воздержаться от напитка за шесть-восемь часов до сна. Для разнообразия его можно заменить на цикорий, который не содержит кофеин и нормализует стул», — цитирует издание слова собеседницы.

Кроме того, кофе может вызывать изжогу, поэтому от кофе следует отказаться людям, страдающим от язвы или гастрита, заключила диетолог.

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