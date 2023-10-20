Врач Малиновская: Скрининг может помочь выявить рак на ранней стадии

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Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий Ольга Малиновская заявила. Что одним из методов, который может помочь понять, входит ли человек в группу риска по онкологии, а также выявить рак на ранней стадии, может скрининг.
Она добавила, что в скрининг анализы и исследования.
При этом, по её словам, такой метод пока подходит не для всех форм рака.
Врач подчеркнула, что такие исследования рекомендованы всем женщинам старше 21 года не реже, чем раз в три года.
А терапевт Анастасия Атюнина посоветовала женщинам старше 50 лет кропотливее относится к здоровью, обращая особое внимание на работу сердечно-сосудистой системы. Она также отметила необходимость контроля уровня холестерина, и в случае, если он повышен, надо проводить УЗИ артерий шеи и нижних конечностей. В беседе с «Вечерней Москвой» специалист добавила, что нельзя забывать об углеводном обмене, особенно при наличии избыточной массы тела.
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При этом, по её словам, такой метод пока подходит не для всех форм рака.
«Хорошо зарекомендовавшее себя исследование – скрининг на определение риска развития рака шейки матки. Для этого проводятся ПАП-тест и ВПЧ-тест. Первый тест – цитологическое исследование соскоба с шейки матки. Оно необходимо для выявления атипичных клеток, характерных для предракового состояния. Второй анализ нужен для обнаружения и идентификации вирусов папилломы человека. Присутствие определенных типов этого вируса значительно повышает вероятность развития рака шейки матки», — пояснила в беседе с «Вестями Подмосковья» Малиновская.
Врач подчеркнула, что такие исследования рекомендованы всем женщинам старше 21 года не реже, чем раз в три года.
А терапевт Анастасия Атюнина посоветовала женщинам старше 50 лет кропотливее относится к здоровью, обращая особое внимание на работу сердечно-сосудистой системы. Она также отметила необходимость контроля уровня холестерина, и в случае, если он повышен, надо проводить УЗИ артерий шеи и нижних конечностей. В беседе с «Вечерней Москвой» специалист добавила, что нельзя забывать об углеводном обмене, особенно при наличии избыточной массы тела.
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Мелисса Тимофеева