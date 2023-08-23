Врач Малышев рассказал, кому надо быть осторожным во время смены погоды

Фото: istockphoto.com/MaYcaL
«Климатические изменения повлияют на всех людей, имеющих хронические заболевания. В первую очередь это касается пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Им нужно быть особенно внимательными к своему здоровью», — заявил в беседе с Общественной Службой Новостей Малышев.
Он также напомнил про рост респираторных инфекций в начале осеннего периода. Также никуда не делся и коронавирус. В этой связи врач рекомендовал по-прежнему соблюдать все меры предосторожности, носить маски, избегать многолюдных пространств, соблюдать дистанции и чаще мыть руки.
Читайте также:
В Египте зарегистрировали два случая заболевания новым штаммом COVID-19
Перечислены анализы, которые нужно сдать школьнику к 1 сентября
Эксперт ВОЗ Фаррар: Наиболее вероятно естественное происхождение COVID-19