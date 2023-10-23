Врач Марченко: Вегетарианство во время беременности может привести к выкидышу

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Акушер-гинеколог Анна Марченко заявила, что у большинства беременных отказ от мяса приводит к анемии. Такое состояние может спровоцировать серьёзные проблемы не только у матери, но и у ребёнка.
В беседе с «Газетой.ru» специалист рассказала, что потребность в железе, кальции, йоде и других микроэлементах во время беременности значительно повышается. Поэтому для правильного развития плода важно правильно и сбалансированно питаться, без каких-либо диет или вегетарианства.
Врач подчеркнула, что лучшим источником железа и белка являются мясо и печень.
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Врач подчеркнула, что лучшим источником железа и белка являются мясо и печень.
«Ни вегетарианцы, ни веганы, ни сыроеды не употребляют мясо, поэтому риск развития железодефицитной анемии у них гораздо выше. Это чревато невынашиванием беременности, плацентарной недостаточностью, нарушением развития мозга у плода и развитием преэклампсии у матери», — цитирует издание слова собеседницы.
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Диана Аванесян