Врач Марьенко рассказала, кто наиболее подвержен риску заболеть раком лёгкого

Фото: istockphoto.com/mi-viri
Врач Анастасия Марьенко заявила, что наиболее часто рак лёгких наблюдается у мужчин старше 0 лет, которые курят на протяжении более 25-30 лет.
Она отметила, что основным фактором риска развития заболевания является курение, в том числе и пассивное. Причём, чем дольше человек курит, тем риск заболеть выше.
Эксперт уточнила, что для выявления онкологического заболевания лёгких могут помочь скрининг и регулярные рентгенографические исследования.
Читайте также:
The Lancet: Ученые выяснили три причины хронических болей в спине
Отоларингологи стали самыми популярными врачами среди россиян
Опрос: Россиян в коллегах раздражают курение электронных сигарет и жадность
«Среди других факторов риска — профессиональная деятельность. Вдыхание на вредных производствах химических веществ, а также продуктов обработки нефти и угля может повредить лёгочную ткань и со временем привести к онкологическому заболеванию. Загрязнение воздуха является хоть и невысоким, но тоже фактором риска», —добавила в беседе с RT Марьенко.
Читайте также:
The Lancet: Ученые выяснили три причины хронических болей в спине
Отоларингологи стали самыми популярными врачами среди россиян
Опрос: Россиян в коллегах раздражают курение электронных сигарет и жадность
Мелисса Тимофеева