Врач Мартынова рассказала о пользе медицинских чек-ап обследований

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«Чек-ап напоминает знакомую всем диспансеризацию, которая проводится в государственных поликлиниках. Но чек-ап позволяет пройти более детальное обследование в сжатые сроки. Комплексная диагностика, как правило, занимает не больше 1-2 дней», – пояснила в беседе с «Вестями Подмосковья» Мартынова.
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