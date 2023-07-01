Врач Машковский назвал смертельные риски для детей в летних лагерях

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По словам специалиста, особую угрозу для отдыхающих детей представляют змеи и ежи
Отдыхающие в летнем лагере дети могут подвергаться смертельным опасностям — в том числе из-за укуса гадюки или зараженного бешенством ежа. Об этом сообщил порталу URA.RU кандидат медицинских наук, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия» Евгений Машковский.
Кроме того, на территории летних лагерей детям могут угрожать разные насекомые и животные. В частности, укусы комаров и слепней могут вызывать аллергические реакции. Собаки и лисы вряд ли станут переносчиками бешенства, потому что почти не бывают в лагерях, в отличие от ежей, с которыми так любят играть дети.
Также Евгений Машковский напомнил об угрозе нападения гадюк, которых в нынешнем году развелось непривычно много. Врач отметил, что их легко спутать с обыкновенным ужом. Укус гадюки может привести к смерти ребенка.
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«Детей, отправляющихся в летние лагеря, поджидает большое количество опасностей. Нередко бывают случаи, когда возникают массовые отравления из-за проблем с санитарно-техническими нормами. Купание в пресной воде может тоже плохо закончиться. Это может вызвать такие заболевания, как лептоспироз, который передается с фекалиями животных, различные кишечные заболевания и даже вирус гепатита А. Поэтому купаться следует только в проверенных местах», — отметил Машковский.
Также Евгений Машковский напомнил об угрозе нападения гадюк, которых в нынешнем году развелось непривычно много. Врач отметил, что их легко спутать с обыкновенным ужом. Укус гадюки может привести к смерти ребенка.
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Артем Путинцев