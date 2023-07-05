Врач Маскин: После укуса клеща может появиться аллергия на красное мясо

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Врач Максим Маскин заявил, что укус клеща может вызвать аллергическую реакцию на продукты животного происхождения, в частности на красное мясо.
«Это не миф, такое явление действительно существует. Оно называется синдром альфа-гал, или аллергия на красное мясо. Заболевание пока довольно редкое, но случаи зафиксированы по всему миру, в том числе в России. Среди пациентов есть люди разных полов и возрастов, дети», — пояснил в беседе с RT Маскин.
При аллергической реакции у человека могут наблюдаться такие симптомы, как крапивница, отёк горла или языка, боль в животе и тошнота, в тяжёлых случаях — анафилаксия.
Эксперт подчеркнул, что при любых проявлениях аллергической реакции следует немедленно обращаться к врачу.
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Мелисса Тимофеева