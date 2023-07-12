Врач Мележик: 70% случаев травмирования связано с алкоголем или наркотиками

Фото: Люберецкая областная больница
Около 70% травм, полученных от внешних причин, связано с приёмом алкоголя или наркотических веществ. Об этом сообщил «Радио 1» заведующий отделением травматологии стационара №2 Люберецкой областной больницы Сергей Мележик.
«Примерно 70% случаев травмирования связано с приёмом спиртного, алкогольсодержащих или наркотических веществ. При поступлении таких пациентов, как правило, проводится исследование, и у большей части в крови обнаруживают наркотики или алкоголь. Число внешних причин, приводящих к травмам, увеличивается в выходные и праздники. Это драки и тому подобное. В этом период народ отдыхает, употребляет спиртное, и число пациентов травматологов растёт», – отметил врач.По инициативе Министерства здравоохранения в России с 10 по 16 июля проводится неделя, направленная на снижение смертности от внешних причин. Под этим термином понимают смертность, вызванную не болезнями, а различными умышленными или неумышленными внешними воздействиями.
«Это смерть из-за травм, полученных на транспорте, из-за ударов электротоком, других природных факторов, и, конечно, из-за человеческого фактора – применения оружия, драк и так далее», – пояснил Мележик.По словам врача, в случае обнаружения на улице сидящего или лежащего человека без сознания нужно сразу же вызвать скорую помощь, позвонив по телефону 112.
«В ожидании медиков в первую очередь нужно посмотреть, нет ли препятствий для свободного дыхания человека – например, пакета на лице или чего-то подобного. Если есть, нужно убрать посторонний предмет. Если человек сидит, лучше положить его. Если вы владеете навыками реанимационных мероприятий, нужно начать их. Если у человека кровотечение, необходимо наложить ему жгут. Но лучше дождаться приезда медиков», – сказал собеседник «Радио 1».Важно не проходить мимо и не быть равнодушным к человеку, оказавшемуся в такой ситуации, заключил Сергей Мележик.
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