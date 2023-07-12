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Врач Мележик: 70% случаев травмирования связано с алкоголем или наркотиками

12 июля 2023, 17:18

Фото: Люберецкая областная больница

Около 70% травм, полученных от внешних причин, связано с приёмом алкоголя или наркотических веществ. Об этом сообщил «Радио 1» заведующий отделением травматологии стационара №2 Люберецкой областной больницы Сергей Мележик.
«Примерно 70% случаев травмирования связано с приёмом спиртного, алкогольсодержащих или наркотических веществ. При поступлении таких пациентов, как правило, проводится исследование, и у большей части в крови обнаруживают наркотики или алкоголь. Число внешних причин, приводящих к травмам, увеличивается в выходные и праздники. Это драки и тому подобное. В этом период народ отдыхает, употребляет спиртное, и число пациентов травматологов растёт», – отметил врач.
По инициативе Министерства здравоохранения в России с 10 по 16 июля проводится неделя, направленная на снижение смертности от внешних причин. Под этим термином понимают смертность, вызванную не болезнями, а различными умышленными или неумышленными внешними воздействиями.

«Это смерть из-за травм, полученных на транспорте, из-за ударов электротоком, других природных факторов, и, конечно, из-за человеческого фактора – применения оружия, драк и так далее», – пояснил Мележик.
По словам врача, в случае обнаружения на улице сидящего или лежащего человека без сознания нужно сразу же вызвать скорую помощь, позвонив по телефону 112.
«В ожидании медиков в первую очередь нужно посмотреть, нет ли препятствий для свободного дыхания человека – например, пакета на лице или чего-то подобного. Если есть, нужно убрать посторонний предмет. Если человек сидит, лучше положить его. Если вы владеете навыками реанимационных мероприятий, нужно начать их. Если у человека кровотечение, необходимо наложить ему жгут. Но лучше дождаться приезда медиков», – сказал собеседник «Радио 1».
Важно не проходить мимо и не быть равнодушным к человеку, оказавшемуся в такой ситуации, заключил Сергей Мележик.

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#Люберецкая областная больница
#травмы
#алкоголь
#наркотики
#врач
#Московская область
#Подмосковье
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Подольские врачи спасли слух пациентке, удалив редкую опухоль
12 июля 2023, 15:30

Фото: Istockphoto / Zinkevych

Врачи Подольской больницы избавили пациентку от редкой опухоли слухового нерва. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
55-летняя женщина поступила в больницу с жалобами на головную боль, головокружение и снижение. После обследования врачи выявили у неё редкую доброкачественную опухоль слухового нерва. Такое образование возникает во внутреннем слуховом проходе и распространяется по нерву, сдавая мозжечок и ствол головного мозга. Обычно невринома слухового нерва приводит к потере слуха. 

Врачи провели микрохирургическую операцию с применением современного медицинского оборудования. Хирургическое вмешательство прошло успешно, пациентка выписана на амбулаторное лечение.
 
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#Московская область
#Подмосковье
#здравоохранение
#Минздрав МО
#Подоьск
#врачи
#операция
#пациентка
#ухо
#опухоль
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Иммунолог Жемчугов прокомментировал ситуацию отравления детей в Орске
12 июля 2023, 14:53

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов оценил сообщение о том, что причиной отравления детей в городе Орске Оренбургской области, предположительно, стал йогурт, и отметил, что лечение в таких случая проходит с помощью антибиотиков.
«В течение суток должен быть диагноз. Лечить в соответствии с поставленным микробиологическом диагнозом. Это антибиотики широкого спектра действия. В зависимости от возраста детей. Но детям ещё очень важно компенсировать потерю жидкости, так как если это понос и рвота, то потеря жидкости очень большая», — заявил в беседе с RT Жемчугов.

До этого сразу у нескольких воспитанников детских садов Орска появились признаки отравления, все они находятся под наблюдением педиатров и инфекционистов. Источником массового отравления детей в Орске мог стать испорченный йогурт, которым их накормили в садиках. Так, в скорую помощь в общей сложности обратились 36 родителей с приблизительно одними и теми же жалобами на состояние детей — тошнота, рвота, повышенная температура и жидкий стул. Восьмерых детей в итоге госпитализировали с диагнозом «пищевая интоксикация» в состоянии средней тяжести.

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#отравление
#дети
#здоровье
#иммунолог
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Путин обсудил с Мурашко подготовку медицинских кадров
12 июля 2023, 14:51

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в рамках встречи с министром здравоохранения Михаилом Мурашко поручил ему не забывать про профессиональную подготовку и переподготовку медицинских кадров, так как от этого зависит качество оказания медицинских услуг населению.
«Не нужно забывать и про подготовку и переподготовку кадров по всей стране. Знаю, что вы занимаетесь этим лично, настойчиво. Здесь, конечно, сбои недопустимы», - сказал глава государства министру здравоохранения.

Он подчеркнул, что именно от профессионализма кадров зависит качество использования современного оборудования, что влечет за собой высокое качество оказания медицинской помощи населению России.

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#Владимир Путин
#Михаил Мурашко
#медицина
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Химкинская компания будет выпускать препарат для лечения тревожных расстройств
12 июля 2023, 14:12

Фото: администрация г. о. Химки

Работающее в Химках Фармацевтическое предприятие «Авинейро» группы компаний «ХимРар» будет выпускать препарат «Авиандр» для лечения тревожных расстройств. Оно получило регистрационное удостоверение Минздрава России на выпуск лекарства.
Продукт разработали при поддержке Минпромторга России в рамках стратегического проекта «Нейронет» НТИ, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Лекарство воздействует на серотониновые, адренергические и дофаминовые рецепторы, подавляя тревожные и депрессивные расстройства. Оно успешно прошло клинические исследования и продемонстрировало высокую эффективность. Его рекомендуют для лечения генерализованного тревожного расстройства и тревоги, возникающей, в том числе, как следствие COVID-19.
«Один из приоритетов Минпромторга – достижение технологического суверенитета в фармацевтической отрасли. Разработка препарата «Авиандр» – пример применения такого подхода. Инновационная молекула была создана учеными с применением механизмов господдержки», – рассказала заминистра промышленности и торговли России Екатерина Приезжева.
Компания «Авинейро» специализируется на разработке инновационных лекарственных средств для лечения заболеваний центральной нервной системы. На производстве заняты учёные с большим опытом работы. 

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#Химки
#лекарство
#медицина
#преперат
#Московская область
#Подмосковье
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Диетолог Арзамасцев: «Для борьбы с отёками нужны компоненты, улучшающие вывод жидкости»
12 июля 2023, 13:56

Фото: istockphoto.com/Ivan-balvan

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев заявил, что для того, чтобы устранить утренние отёки необходимы продукты, которые помогут вывести лишнюю жидкость из организма.
К таким продуктам врач отнёс чай.

«Для борьбы с отеками нужны компоненты, позволяющие улучшить вывод жидкости. Это вода и любые чаи, которые стимулируют её отток. Например, чай с брусникой. Достаточное количество воды будет улучшать текучесть жидкости в организме и стимулировать борьбу с отечностью», — сказал в беседе с «Москвой 24» Арзамасцев.

Кроме того, подойдут и такие продукты, как зелень, огурцы, сухофрукты и орехи.

А врач Михаил Коновалов, в свою очередь, рассказал о том, как правильно хранить продукты в холодильнике для того, чтобы они не портились. Как передаёт utro.ru, овощи и фрукты стоит хранить в нижних частях холодильника, верхних – упакованные продукты, посередине – куриные яйца, а дверцы холодильника предназначены для различных соусов.

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#здоровье
#питание
#красота
#продукты
#рекомендации
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В Подмосковье с начала года получили онлайн 70 тыс медицинских справок
12 июля 2023, 12:14

Фото: Минздрав МО

Жители Московской области с начала года оформили онлайн более 70 тыс медицинских справок. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
По данным ведомства, в рамках проекта «Онлайн-поликлиника» можно получить онлайн пять видов правок. Их оформляют через региональный портал госуслуг. Это справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справка 086/у, необходимая абитуриентам, справка для получения путёвки на санаторно-курортное лечение 070/у, а также справка для детского лагеря 079/у.
 
Получить справки онлайн можно на региональном портале госуслуг.  Для этого необходимо перейти в электронную регистратуру, в раздел «Справки», заполнить и отправить заявку. Медсправка появляется в личном кабинете пациента на региональном портале «Госуслуги». Сертификат о профилактических прививках формируется автоматически и доступен к скачиванию сразу после заказа.

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#Минздрав МО
#медицинские справки
#здравоохранение
#цифровизация
#Московская область
#Подмосковье
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Подмосковные священники передали детской больнице Луганска уникальное медоборудование
12 июля 2023, 10:13

Фото: Istockphoto / ipopba

Священники из Подмосковья доставили в реанимацию Луганской республиканской детской клинической больницы уникальное медицинское оборудование. Об этом сообщила журналистам главврач больницы Людмила Белецкая.
Медтехнику передали представители оперативного штаба Балашихинской епархии по гуманитарной помощи Донбассу во главе с епископом Балашихинским и Орехово-Зуевским Николаем Погребняком при поддержке Второго Армейского корпуса Южной группировки войск
«Мультифильтрат – это оборудование, которое может помочь при острой почечной недостаточности. Спасибо за возможность работы на этом оборудовании. Теперь наши дети будут иметь сразу же, по мере возникновения необходимости, эту помощь. А это жизнь и здоровье», – сказала Белецкая.
Второй доставленный аппарат – система анализов газов крови. Она позволит сразу определять состояние газов в крови, электролиты и корректировать интенсивное лечение детей.
 
Пожертвования на это оборудования собрали прихожане и духовенство Восточного Подмосковья. 

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#Московская область
#Подмосковье
#медицинское оборудование
#священник
#СВО
#спецоперация
#Донбасс
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Терапевт Корягина рассказала об опасности употребления воды из пластиковой бутылки в жару
12 июля 2023, 00:13

Фото: iStock/coffeekai

Питьевая вода из пластиковой бутылки в жаркую погоду может стать опасной для здоровья. Об этом рассказала в соцсетях главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина.
«Часто мы оставляем бутылку с водой в машине, а машину на парковке под солнцем, в салоне автомобиля при этом температура может подниматься до 50 градусов. При нагревании до 40−50 градусов пластиковая бутылка начинает выделять бисфенол А. Полезная вода превращается в токсичный коктейль», — отметила доктор медицинских наук, слова которой приводит «Медикфорум».

По словам Корягиной, попавший в организм бисфенол А, накапливаясь, провоцирует развитие болезней сердца и сосудов, аутоиммунных заболеваний, ожирения, опухолей и гормонального дисбаланса.

Чтобы этого избежать, врач советует в жаркую погоду покупать воду в стеклянной таре.

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#советы врача
#вода
#жара
#пластиковые бутылки
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Воробьёв и Щёголев познакомились с работой Дубненского роддома после масштабного капремонта
11 июля 2023, 19:08

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и полпред президента в ЦФО Игорь Щёголев посетили после капремонта Дубненский роддом. Они пообщались с сотрудниками и пациентами. Медучреждение вновь открылось после масштабных работ в начале года.
«Хотели поблагодарить вас за работу. Самое главное, что здесь нравится пациентам. Зданию 45 лет, и последние 20 лет здесь не было капремонта. Замене подлежало буквально всё – двери, полы, окна, электрика и коммуникации. Мы утеплили фасад, оснастили роддом самым современным оборудованием. Это и новые кровати-трансформеры, и аппараты искусственной вентиляции легких, и наркозные аппараты, и мониторы, чтобы отслеживать состояние плода», – сказал Воробьёв.
Капремонт в здании начался в сентябре 2020 года в рамках региональной госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья». В роддоме также появилось новое оборудование: аппараты ИВЛ для новорождённых, реанимационные столы для младенцев и операционные столы, светильники, дефибрилляторы. Закуплена медицинская мебель, оборудована новая выписная комната.
«Радует, что родильные дома, которые строятся или реконструируются, – это очень современные медучреждения. Конечно, самое главное – кадры, которые будут в них работать. Мы знаем, что Московская область уделяет этому большое внимание. Но дефицит квалифицированных медицинских специалистов у нас остаётся. Поэтому наряду с техникой, зданиями, очень важно готовить врачей, чтобы у будущих мам была уверенность, что они попадают в хорошие руки, и их дети родятся в лучших условиях», – отметил Щёголев. 
 
Дубненский роддом носит звание Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребёнку». Более 15 лет назад там была реализована практика партнёрских родов.
«Наш роддом пользуется большой популярностью уже много лет, особенно на севере Подмосковья. Сейчас всё обновилось – интерьер, оборудование. Но основу составляют наши доктора, акушерки, медсёстры. Все они высококвалифицированные и, самое главное, любящие свое дело люди», – рассказала заместитель главврача по родовспоможению Светлана Яхина
Воробьёв и Щёголев поздравили с рождением третьего ребёнка семью Горбачёвых. Мальчика, как и старших детей, мама Елена рожала в Дубненском роддоме. 
«Здесь стало гораздо комфортнее, удобнее. Но в первую очередь роддом – это врачи. Хотелось бы выразить им огромную благодарность за заботу, за тёплое отношение. Здесь я наблюдалась в женской консультации у своего доктора и пришла к ней же рожать. То есть и беременность, и роды ведёт один врач, это очень удобно. Мы можем сами выбрать специалиста и с ним пройти весь путь от постановки на учёт до появления малыша», – поделилась женщина. 
Медучреждение рассчитано на 54 места. Помимо роженицы, в боксе может находиться член семьи – для этого есть дополнительное кресло-кровать.
С момента открытия после капремонта в роддоме на свет появились уже 456 малышей, в том числе шесть двоен. 
 
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#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#Дубна
#роддом
#капремонт
#здравоохранение
#Игорь Щёголев
#ЦФО
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