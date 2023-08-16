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Врач Мещерякова: Газировкой человек наносит удары по своему желудку

16 августа 2023, 12:06

Фото: istockphoto/fizkes

Сладкая газированная вода содержит в себе два довольно опасных для желудка компонента — регулятор кислотности и сахар. Об этом сообщила врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Мещерякова.

В беседе с изданием «Лайф» специалист рассказала, что в каждом стакане газировки содержится 5-6 ложек сахара. В одном литре соответственно сахара будет от 20 до 25 ложек. Такая доза сладкого мгновенно бьет по поджелудочной железе. Это может привести к нарушению углеводного обмена и инсулинорезистентности. Кроме того, пузырьки наносят постоянные микроудары по стенкам желудка.

Регуляторы кислотности нарушают кислотно-щелочной баланс. Для нейтрализации вредного воздействия кислоты организм вынужден использовать все возможные щелочные ресурсы, которые забираются из мышечной и костной ткани. Это чревато появлением деминерализации костей и появлением таких диагнозов, как остеопороз. Врач считает лучшим выбором для питья в жару обычную негазированную воду, домашние соки и морсы.

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#вода
#газировка
#сахар
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Подмосковные хирурги спасли пациентку с угрожающим жизни заболеванием кишечника
16 августа 2023, 12:41

Фото: Минздрав МО

Врачи Московской областной больницы имени профессора В.Н. Розанова прооперировали женщину с угрожающим жизни заболеванием кишечника. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступила 57-летняя пациентка с жалобами на боль в нижней части живота, повышенную температуру и запор. Врачи выявили у неё острый дивертикулит – грыжеподобные выпячивания стенки кишки, когда на фоне застоя кишечного содержимого формируется воспаление. Это может привести к перфорации кишки и перитониту, вплоть до летального исхода. 

Пациентке была проведена комплексная терапия, и в удовлетворительном состоянии она была выписана домой. Но затем было отмечено два рецидива заболевания, а это уже прямое показание для операции. Был удалён изменённый участок толстой кишки и восстановлена целостность кишечника. Операция выполнена через четыре маленьких прокола.  

Женщина чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.   Врачи посоветовали питаться правильно, а при болях в животе сразу обращаться к специалистам.

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В ЖК «Люберцы» открыли новую поликлинику

Более 50 «целевиков» пришли работать на скорую в Подмосковье

В Подмосковье обновили более 60 рентген-аппаратов
 

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#московская область
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#врачи
#пациенты
#операции
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В ЖК «Люберцы» открыли новую поликлинику
16 августа 2023, 12:20

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

На территории жилого комплекса «Люберцы» одноименного городского округа открыли медицинское учреждение на 600 посещений в смену.

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию объекта. 

Застройщиком поликлиники стал девелопер проекта Компания «Самолет» в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования. 

Новое медицинское учреждение смогут посещать и взрослые, и дети.

Взрослых пациентов будут принимать врачи: стоматологи, ренгенологи, хирурги, акушер-гинекологи, физиотерапевты и другие. Для всех пациентов организуют кабинеты для прохождения вакцинации и сдачи анализов.


Новое медучреждение оснащено современными оборудованием, также адаптировали здание для удобства маломобильных граждан, создали комфортные залы ожидания, санузлы и просторные кабинеты врачей.


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Более 50 «целевиков» пришли работать на скорую в Подмосковье
16 августа 2023, 11:20

Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk

52 выпускника медицинских колледжей Московской области трудоустроились на Московскую областную станцию скорой медицинской помощи в августе.
52 молодых сотрудника являются выпускниками Московского областного колледжа №1, заключившие со скорой договор о «целевом» обучении, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. 
«Впервые на скорой помощи в Подмосковье реализовано заключение  договоров о целевом обучении со студентами медколледжа. Прежде такая практика распространялась только на будущих врачей. 52 молодых сотрудника — 49 фельдшеров и 3 медсестры — после получения аккредитации начали работу в составе выездных бригад под руководством опытных коллег», — рассказал главный врач Московской областной скорой медицинской помощи Константин Маслов. 
Наибольшее количество целевых выпускников пришли работать в Дмитровскую, Жуковскую и Коломенскую подстанции скорой помощи.

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Врач Беляева рассказала, как подготовить организм к осени
Врач Беляева: Здоровый сон и правильное питание не дадут заболеть осенью
16 августа 2023, 03:59

Фото: iStock/Ekaterina79

Врач общей практики Мария Беляева рассказала, что у многих наступление осени ассоциируется не только с приятной прохладой и листопадами, но также и с заболеваниями на фоне холода и дождей. Она добавила, что организм можно подготовить к сезону простуд с помощью рекомендаций. Об этом пишет «Подмосковье сегодня».
Специалист пояснила, что в это время организм больше всего нуждается в здоровом сне и правильном питании. Меню должно быть составлено таким образом, чтобы блюда содержали достаточное количество сложных углеводов и белков, отметила Беляева.

Кроме того, не лишними будут витамины, но перед употреблением их необходимо согласовать с лечащим врачом. На силе иммунитета также положительно отразится физическая активность.

«Желательно спать не менее семи часов в день и при этом избегать охлаждения и сквозняка», — цитирует издание слова собеседницы.

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#врачи
#витамины
#осень
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В Подмосковье обновили более 60 рентген-аппаратов
15 августа 2023, 18:01

Фото: Минздрав МО

В Московской области за полтора года установили более 60 рентген-аппаратов, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. Там отметили, что в регионе переоснащают медицинские организаций современным тяжёлым оборудованием, заменяют аналоговые аппаратов цифровыми.
«Масштабную программу по замене устаревшего аналогового оборудования на современное цифровое мы запустили в 2022 году. Если говорить о рентген-аппаратах, то с момента запуска программы мы заменили 48 единиц старой техники и открыли ещё 13 новых точек. На это было направлено более 1,1 млрд рублей», – сказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
Так, новый рентген-аппарат отечественного производства заработал в поликлинике №1 Егорьевской больницы. Он установлен взамен старого, который уже не отвечал современным требованиям. На нём планируют проводить более 40 исследований в день. 
 
Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Здравоохранение» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва

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#медицина
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В Подмосковье хирурги спасли женщину с увеличенной в 20 раз щитовидкой
15 августа 2023, 15:35

Фото: Минздрав МО

Врачи Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии прооперировали пациентку, щитовидная железа которой была увеличена почти в 20 раз. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В МОНИАГ поступила 62-летняя женщина с маточным кровотечением. Врачи диагностировали у неё рак эндометрия – злокачественную опухоль матки. Специалисты решили сделать операцию.
 
Такие операции проводятся под общим наркозом с установкой специальной трубки в трахею пациента. Однако анестезиологи не смогли этого сделать, так как обнаружили у женщины огромную щитовидную железу, которая деформировала верхние дыхательные пути.   Пациентку экстренно перевели в отделение эндокринной хирургии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, чтобы там удалить щитовидку. ​Смертность от туберкулёза
«Объём железы достигал 300 мл, хотя объём здоровой щитовидной железы у женщины не превышает 17 мл. Операция прошла успешно. Она позволила восстановить нормальное расположение и просвет трахеи», – рассказал руководитель отделения эндокринной хирургии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Тимур Бритвин.
После операции пациентку перевели в МОНИИАГ для дальнейшего лечения. 
 
Бритвин посоветовал при ощущении дискомфорта в области шеи, изменении её формы, затруднении дыхания, изменении голоса обратиться к врачу и сделать УЗИ щитовидной железы. 

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#московская область
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Нутрициолог назвала 5 самых неожиданных продуктов, которые вредят организму
Нутрициолог Коробейникова назвала топ-5 опасных ля организма продуктов
15 августа 2023, 14:29

Фото: IStock/AndreyPopov

Сок, майонез и молоко есть практически в каждом холодильнике. Но польза от этих продуктов вызывает сомнения. Нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова рассказала «Радио 1» о самых неполезных продуктах.
По словам специалиста, сок – это слегка витаминизированная вода с большим количеством сахара. Соком нельзя заменить фрукты, так как фрукт приносит пользу только в свежем варианте.

Вторым самым неполезным продуктом считается майонез и подобные соусы.
«Более жуткого продукта придумать сложно. Это трансжировая бомба и прямой путь к сердечно-сосудистым недугам», — сказала специалист.
К вредным продуктам нутрициолог также отнесла подсолнечное рафинированное масло. Оно быстро поддаётся оксидативному окислению и даже без нагрева в нём выделяются свободные радикалы.  

Также нутрициолог призвала отказаться от животного молока и заменить его на растительное. По словам Жанны Коробейниковой, оно полезно только младенцам, в то время как организм взрослого человек плохо усваивает лактозу.
К вредным продуктам нутрициолог отнесла и жареную корочку (конечные продукты гликирования).
«Просто знайте, что за этим приятным хрустом стоят морщины, преждевременное старение и страдающее сердце», — заключила собеседница.
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#фрукты
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Подмосковные инвалиды-колясочники проверят доступность городской среды
15 августа 2023, 14:16

Фото: Istockphoto / Liukov

Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» 17 августа проведён рейд «Народный контроль доступности среды». По просьбам местных инвалидов-колясочников он запланирован в городском округе Дзержинский. Рейд пройдёт с 12 до 16 часов.
Объекты на маршруте предложены инвалидами-колясочниками, членами организации «Колесница». Планируется приезд участников рейда из 10 городских округов. К участию в мероприятии приглашены депутат Госдумы Михаил Терентьев, представители Общественной палаты Московской области, регионального штаба ОНФ, экспертного сообщества. 
 
Организация проводит рейды с 2014 года. Цель – исследовать пешеходные маршруты, используемые инвалидами-колясочниками, проживающими в городском округе, и доступность для маломобильных граждан наиболее востребованных к посещению объектов. За это время были проведены рейды в городах Пушкино, Химки, Щёлково, Сергиев-Посад, Можайск, Клин, Подольск, Жуковский, Ивантеевка, Королёв. 
 
По результатам рейдов администрации муниципалитетов получили уведомления о соответствии обследуемых объектов нормам для маломобильных граждан. 
 
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#инвалиды
#рейд
#город
#подмосковье
#московская область
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Смертность от туберкулёза в Московской области за год снизилась более чем на 18%
15 августа 2023, 14:15

Фото: Istockphoto / Amorn Suriyan

Смертность от туберкулёза в Подмосковье по итогам шести месяцев 2023 года снизилась на 18,2% по сравнению с тем же периодом 2022-го. Такие данные привёл главный врач Московского областного клинического противотуберкулёзного диспансера Сергей Смердин.
«Этот показатель составил 0,9 на 100 тыся населения, тогда как в июне прошлого года он составлял 1,1 на 100 тыс. Мы продолжим работу по раннему выявлению туберкулёза, его профилактике, эффективному лечению, а также информированию жителей о важности регулярной диагностики», – отметил Смердин, которого цитирует пресс-служба регионального Минздрава. 
В министерстве напомнили, что главное учреждение в Подмосковье, помогающее пациентам с туберкулёзом, – это Московский областной клинический противотуберкулёзный диспансер.

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#здравоохранение
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Подмосковье ищет медработников