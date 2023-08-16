Врач Мещерякова: Газировкой человек наносит удары по своему желудку

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Регуляторы кислотности нарушают кислотно-щелочной баланс. Для нейтрализации вредного воздействия кислоты организм вынужден использовать все возможные щелочные ресурсы, которые забираются из мышечной и костной ткани. Это чревато появлением деминерализации костей и появлением таких диагнозов, как остеопороз. Врач считает лучшим выбором для питья в жару обычную негазированную воду, домашние соки и морсы.
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