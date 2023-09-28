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Врач Мескина рассказала об особенностях вакцинации детей, пожилых и беременных

Врач Мескина: вакцина сохраняет защитные свойства только на один год
28 сентября 2023, 13:57
Фото: iStock/Alernon77

Фото: iStock/Alernon77

Врач-инфекционист Елена Мескина рассказала, почему необходимо делать прививки в сезон простуд. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Мескина пояснила, что делать прививку от гриппа необходимо каждый год, так как вакцина сохраняет защитные свойства только на 12 месяцев.

«Более того, принципиальное значение имеет общее количество прививок. Если человек постоянно прививался на протяжении пяти лет, он будет хорошо защищен от вируса гриппа. А если 10 лет подряд — у него формируется иммунитет против подавляющего большинства вирусов», — приводит слова инфекциониста «Вечерняя Москва».


По словам специалиста, вакцинация поможет избежать тяжелого хода заболевания, серьезных осложнений и летального исхода. Мескина рассказала, что состав вакцины обновляется каждый год и зависит от активных штаммов.

Инфекционист напомнила, что раз в год вакцинироваться от гриппа необходимо всем, однако под особую категорию обязательной вакцинации попадают дети до пяти лет, подростки, пожилые люди и те, кто работает с людьми.

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#иммунитет
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Врачи МОНИКИ спасли пациента с множеством патологий от потери ноги
28 сентября 2023, 13:42

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В отделение сосудистой хирургии МОНИКИ был направлен 70-летний пациент после выявления критической ишемии правой ноги.
При ишемии правой ноги наблюдается резкое снижение кровообращения, из-за чего пациент отмечает онемение в стопе и сокращение дистанции безболевой ходьбы до 20-30 метров, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В ходе проведённого обследования, врачи установили причину возникновения ишемии ноги, которая заключалась в атеросклерозе и синдроме Лериша. Заболевание пациента осложнялось диабетом 2 типа и диабетической ангиопатией, что в совокупности определило высокий риск потери ноги. 

Врачи приняли решение о проведении гибридной операции с целью восстановления кровотока, сохранении конечности и снижения количества осложнений.
«Была выполнена баллонная ангиопластика со стентированием правой наружной подвздошной артерии – проще говоря, пациенту ввели в сосуд специальный баллон, который устанавливается в месте сужения сосуда, он раздувается, тем самым расширяя просвет сосуда изнутри и восстанавливая его проходимость. Также было выполнено бедренно-подколенное шунтирование – смысл шунтирования, в отличии от стентирования, состоит в том, что мы создаем дополнительный путь в обход пораженного участка, что приводит к восстановлению кровотока», — рассказал руководитель отделения хирургии сосудов и ишемической болезни сердца МОНИКИ Роман Ларьков. 

На сегодняшний день состояние пациента значительно улучшилось, его выписали. Кровоток восстановлен.

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В Кашире врачи спасли жизнь молодому человеку после отравления алкоголем
28 сентября 2023, 12:50

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

В отделение хирургии Каширской центральной районной больницы поступил 24-летний мужчина, после распития различных алкогольных напитков в большом количестве у него развился тяжелый панкреатит с клинической картиной, требующей немедленного врачебного вмешательства.
Консервативная терапия не принесла никаких результатов лечения, поэтому врачи решили проводить операцию, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира. 

Врачи провели пациенту лапароскопическое дренирование сальниковой сумки и брюшной полости.

Каширские врачи проводили операцию миниивазимным методом, благодаря которому удалось избежать сильного хирургического вмешательства, после которого потребовалась бы долгая реабилитация и восстановление.

Молодой возраст пациента сыграл хорошую роль, благодаря сильному организму, пациент сможет вернуться в обычной жизни,

На сегодняшний день пациент проходит восстановление.

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Ученый Тхостов объяснил, как поведение человека влияет на лечение рака
Психолог Тхостов: исход рака зависит от характера человека
28 сентября 2023, 12:38

Фото: iStock/Ridofranz

Ученый, завкафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, психолог Александр Тхостов рассказал, что эмоциональное состояние человека и его характер могут определить исход рака. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Тхостов отметил, что многое зависит от характера раковых больных. 

«Я 15 лет работал в онкоцентре и видел, что люди, которые надеются на успех, имеют больше шансов победить рак, а пациенты, которые легли и смирились, угасают раньше. Просто первые лучше соблюдают рекомендации врача, все процедуры делают вовремя, а вторые перестают бороться», — рассказал ученый «Газете.Ru».

По мнению специалиста, тревога и депрессия у людей приводят к ухудшению здоровья, что может повлечь за собой другие болезни. Тхостов заключил, что психосоматика вносит вклад в развитие любой болезни.

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Трихолог Нагайцева рассказала, о каких болезнях предупреждает выпадение волос
Трихолог Нагайцева: волосы часто выпадают при аутоиммунных заболеваниях
28 сентября 2023, 11:17

Фото: iStock/Viorel Kurnosov

Врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева рассказала, что выпадение волос может быть вызвано гормональными дисфункциями, аутоиммунными заболеваниями или диабетом. Об этом сообщает «Москва 24».
«Метаболический синдром тоже начали сейчас связывать с выпадением волос: ожирение, инсулинорезистентность, сахарный диабет второго типа, застой желчи. Также выпадение волос может свидетельствовать об онкологии. Главный звоночек, что происходит что-то не то и пора обратиться к врачу, – нехарактерное для человека уменьшение объема волос», — цитирует трихолога «Москва 24».

Нагайцева пояснила, что на приеме специалист проводит первичную диагностику, после которой назначает необходимые обследования. Трихолог добавила, что у большинства пациентов проблема гораздо глубже, чем просто выпадение волос. По этой причине от нее бесполезно избавляться просто уходовыми средствами.

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Нутрициолог Владимирова назвала главное средство для укрепления иммунитета
Нутрициолог Владимирова рекомендовала пить смузи для укрепления иммунитета
28 сентября 2023, 10:56

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Нутрициолог, консультант по пищевому поведению, преподаватель образовательной программы по коррекции веса и психологии пищевого поведения в Московском институте психоанализа Елена Владимирова заявила, что для укрепления иммунитета осенью необходимо употреблять больше витаминов и продуктов с бифидо- и лактобактериями. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
По мнению нутрициолога, бифидо- и лактобактерии содержатся в таких продуктах, как натуральный йогурт без добавок, кефир, сыр, домашний квас и чайный гриб. Клетчатка, которая содержится в овощах, зелени и фруктах, также положительно влияет на микрофлору кишечника, что в свою очередь, воздействует на иммунитет.

«Смешайте блендером натуральный йогурт с ягодами и фруктами – и будет коктейль в качестве перекуса или топинг для заправки каши, творога. С зеленью и семенами – и получите заправку для основного блюда или салата. Это послужит источником витаминов, минералов, антиоксидантов, поддерживающих здоровье», — приводит слова Владимировой Агентство городских новостей «Москва».

Специалист отметила, что для улучшения настроения и поддержания иммунитета необходимо питаться регулярно и сбалансированно.

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#иммунитет
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Американские учёные выяснили, какое количество шагов снизит кровяное давление
28 сентября 2023, 08:49

Фото: istockphoto/PeopleImages

Дополнительные 3 тысячи шагов в день помогли снизить кровяное давление у пожилых.
Учёные из Университета штата Айова назвали количество шагов в день, необходимое пожилым людям, чтобы снизить риск гипертонии. Результаты исследования приводит Journal of Cardiovascular Development and Disease.
 
Предыдущие работы показали, что физические упражнения оказывают значительное воздействие на кровяное давление у взрослых, помогая существенно снизить его. Затем авторы решили определить, какое именно количество нагрузки нужно, чтобы снизить кровяного давления у пожилых лиц, страдающих гипертонией.
 
Исследователи набрали 21 пожилого человека в возрасте от 68 до 78 лет. Их попросили носить шагомер, замерять давление при помощи тонометра и ежедневно записывать количества пройденных шагов. До начала наблюдения пенсионеры проходили примерно 4 тысячи шагов в день. Специалисты решили добавить в ежедневную программу ещё 3 тысячи шагов. В сумме участники проходили 7 тысяч шагов в день.
 
На конец исследования систолическое и диастолическое кровяное давление пенсионеров снизилось примерно на 7 и 4 пункта соответственно. Это равно такому же уровню снижения, который можно наблюдать при приёме антигипертензивных препаратов.
 
Скорость ходьбы или непрерывность не влияет на результат.

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#здоровье
#пенсионеры
#пожилые люди
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«Начинать нужно в первые двое суток»: Врачи дали советы по лечению ОРВИ
«Ридус»: Врачи дали советы россиянам по лечению вирусных инфекций
28 сентября 2023, 06:52

Фото: iStock/cyano66

Традиционно осеннее время года связано с простудами и вирусными заболеваниями. Россиянам в этом году кроме гриппа угрожают новые варианты COVID-19, пишет «Ридус».
«Врачи предупреждают, что этой осенью мы можем столкнуться с повышенной вирусной активностью», — говорится в публикации.

В настоящее время рост заболеваемости не сопровождается аналогичным ростом числа госпитализаций, однако сохранение здоровья является важным для каждого человека. Людям, у которых не имеется соответствующих противопоказаний,  рекомендуется пройти вакцинацию против коронавируса и гриппа.

Специалисты также посоветовали россиянам обратить внимание на противовирусные препараты. Принимать их нужно в первые два дня начала заболевания - тогда болезнь будет протекать легче, а риск осложнений значительно снизиться, заключили врачи.

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Гинеколог Фисюк объяснила, вредит ли долгое отсутствие секса здоровью женщины

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#заболевания
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Гинеколог Фисюк объяснила, вредит ли долгое отсутствие секса здоровью женщины
Гинеколог Фисюк: Долгое отсутствие секса никак не вредит здоровью женщины
28 сентября 2023, 05:43

Фото: iStock/Prostock-Studio

Врач акушер-гинеколог Виктория Фисюк заявила, что с физиологической точки зрения отсутствие секса не оказывает на женский организм никакого негативного влияния. Об этом пишут «Известия».
По словам специалиста, при отсутствии интимной жизни важно сохранять психоэмоциональное состояние, так как на фоне отсутствия секса именно его расстройство наносит здоровью женщины вред.

«Отсутствие интимной жизни для женщины с нормальным сексуальным влечением может иметь положительный эффект, когда сексуальная энергия переходит, то есть сублимируется в активную деятельность. Эту энергию можно направить в работу, учебу, новые проекты, достижения в спорте, творчестве, — цитирует издание слова собеседницы.

Фисюк добавила, что незащищенные половые связи гораздо чаще становятся причиной проблем со здоровьем - например, инфекционных заболевания.

«Существует очень много ложных представлений о пользе секса для женского организма. Якобы о положительном влиянии на кожу женщины, изменении гормонального фона, что не будет таких заболеваний, как миома матки, эндометриоз и кист яичников. Эти и много других доводов можно услышать нередко, однако, всё это не правда», — подчеркнула Фисюк.

В случае, если женщину продолжают беспокоить вопросы о пользе или вреде секса, лучше обсудить их со специалистов, заключила гинеколог.

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#вред
#женщины
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Главный терапевт РФ Драпкина рассказала, что такое хроническая болезнь почек
28 сентября 2023, 02:36

Фото: iStock/Rabizo

Главный врач-терапевт РФ Оксана Драпкина рассказала россиянам, что такое хроническая болезнь почек (ХБП), а также как можно снизить риск её развития. Соответствующая публикация доступна в её Телеграм-канале.
Терапевт отметила, что в 2017 году ХБП заняла двенадцатое место среди ведущих причин смерти в мире. При этом стоимость лечения такого недуга превышает стоимость лечения рака молочной железы, лёгких, кожи и толстой кишки вместе взятых.

Драпкина пояснила, что хроническая болезнь почек - заболевание, при котором снижается органов, регулирующих многие важные функции в человеческом организме. К симптомам ХБП относятся постоянная усталость, проблемы с мышлением, тошнота, мышечные боли, зуд кожи, отёчность, повышение артериального давления, пенистая моча и другие.

Самая распространённая причина развития хронической болезни почек - сахарный диабет, с ним связаны четыре из десяти случаев этого недуга. Вторая причина - артериальная гипертензия, добавила врач.

Для того чтобы снизить риск развития ХБП, Драпкина порекомендовала придерживаться ЗОЖ, выпивать 1,5-2 литров чистой воды ежедневно, отказаться от алкоголя и табака, а также контролировать уровень артериального давления.

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