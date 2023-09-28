Врач Мескина рассказала об особенностях вакцинации детей, пожилых и беременных

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Врач-инфекционист Елена Мескина рассказала, почему необходимо делать прививки в сезон простуд. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Мескина пояснила, что делать прививку от гриппа необходимо каждый год, так как вакцина сохраняет защитные свойства только на 12 месяцев.
По словам специалиста, вакцинация поможет избежать тяжелого хода заболевания, серьезных осложнений и летального исхода. Мескина рассказала, что состав вакцины обновляется каждый год и зависит от активных штаммов.
Инфекционист напомнила, что раз в год вакцинироваться от гриппа необходимо всем, однако под особую категорию обязательной вакцинации попадают дети до пяти лет, подростки, пожилые люди и те, кто работает с людьми.
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«Более того, принципиальное значение имеет общее количество прививок. Если человек постоянно прививался на протяжении пяти лет, он будет хорошо защищен от вируса гриппа. А если 10 лет подряд — у него формируется иммунитет против подавляющего большинства вирусов», — приводит слова инфекциониста «Вечерняя Москва».
Инфекционист напомнила, что раз в год вакцинироваться от гриппа необходимо всем, однако под особую категорию обязательной вакцинации попадают дети до пяти лет, подростки, пожилые люди и те, кто работает с людьми.
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Екатерина Коршунова