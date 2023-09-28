Врач Мескина рассказала об особенностях вакцинации детей, пожилых и беременных

В отделение сосудистой хирургии МОНИКИ был направлен 70-летний пациент после выявления критической ишемии правой ноги.

«Была выполнена баллонная ангиопластика со стентированием правой наружной подвздошной артерии – проще говоря, пациенту ввели в сосуд специальный баллон, который устанавливается в месте сужения сосуда, он раздувается, тем самым расширяя просвет сосуда изнутри и восстанавливая его проходимость. Также было выполнено бедренно-подколенное шунтирование – смысл шунтирования, в отличии от стентирования, состоит в том, что мы создаем дополнительный путь в обход пораженного участка, что приводит к восстановлению кровотока», — рассказал руководитель отделения хирургии сосудов и ишемической болезни сердца МОНИКИ Роман Ларьков.

При ишемии правой ноги наблюдается резкое снижение кровообращения, из-за чего пациент отмечает онемение в стопе и сокращение дистанции безболевой ходьбы до 20-30 метров, сообщаетпресс-служба министерства здравоохранения Московской области.В ходе проведённого обследования, врачи установили причину возникновения ишемии ноги, которая заключалась в атеросклерозе и синдроме Лериша. Заболевание пациента осложнялось диабетом 2 типа и диабетической ангиопатией, что в совокупности определило высокий риск потери ноги.Врачи приняли решение о проведении гибридной операции с целью восстановления кровотока, сохранении конечности и снижения количества осложнений.

На сегодняшний день состояние пациента значительно улучшилось, его выписали. Кровоток восстановлен.