Врач Мифтахова заявила о важности постельного режима во время простуды

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Врач-терапевт Дарья Мифтахова заявила о важности постельного режима во время болезни, в частности, простуд, поскольку так организм быстрее восстановиться и с меньшей долей вероятности получит осложнения.
«Постельный режим — один из видов лечебно-охранительного режима, что назначает врач при ОРВИ с лихорадкой наряду с симптоматическим лечением. Повышение температуры тела негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, поэтому в это время ей особенно важны покой и отсутствие физического напряжения. Несоблюдение режима покоя во время гриппа и ОРВИ повышает риск развития осложнений как основного заболевания, так и сопутствующих заболеваний», — прокомментировала в беседе с Газета.ру врач.
Также постельный режим препятствует распространению инфекций.
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