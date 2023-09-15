Врач Михалева: Осенью хочется больше высококалорийной еды из-за хандры

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Врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева объяснял, что осенью хочется больше высококолорийной еды из-за образования мелатонина и снижения выработки серотонина, что может вести к осенней хандре.
«Из-за укорочения продолжительности светового дня повышается образование мелатонина и снижается выработка серотонина, что приводит к пониженному настроению, апатии, сезонной депрессии. Это повышает потребность в употреблении в пищу «естественных антидепрессантов»: высококалорийной пищи. Употребление таких продуктов в питании повышает выработку нейромедиаторов, которые повышают настроение и вызывают чувство удовольствия», — сказала в беседе с Газета.ру Михалева.
При этом, из-за такого питания можно набрать лишний вес, и для того, чтобы этого не случилось, врач рекомендовала компенсировать это физической нагрузкой, которую не стоит снижать. При этом и питание всё же нужно делать крайне сбалансированным в осенний период.
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