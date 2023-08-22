Врач Мухина рассказала, чем опасно злоупотребление картофелем

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина заявила, что чрезмерное потребление картофеля может привести к набору веса и развитию сахарного диабета. Об этом сообщает Москва 24.
По словам Мухиной, у картофеля присутствует высокий гликемический индекс, который способствует быстрому повышению уровня глюкозы в крови.
Врач также отметила, что картофель — калорийный продукт. После употребления этого продукта, часть углеводов задерживается в организме в виде гликогена. Остальная часть веществ может перейти в жир, если ее не переработать. Мухина подчеркнула, что в картофеле присутствует высокое содержание крахмала, которое нарушает усвоение йода.
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«Если мы будем есть картофель каждый день в большом количестве, то, к сожалению, получим сахарный диабет», — приводит слова Мухиной Москва 24.
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Екатерина Коршунова