Врач Мусичова назвала три супа, от которых стоит отказаться пожилым людям

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Специалист пояснила, что людям старшего поколения лучше избегать жирных супов с густым бульоном и множеством ингредиентов, так как они могут плохо отразиться на пищеварительной системе, спровоцировать диарею, запоры или вздутие.
Кроме того, к вредным для пожилых людей супам эксперт отнесла грибной, так как в нем содержится много белка, который сложнее усваивается с возрастом. Супы с грибами также стимулируют выработку желудочного сока, поэтому противопоказаны людям, страдающим язвой или гастритом.
В список нежелательных блюд для пожилых помимо прочего входит традиционная летняя окрошка. Этот суп содержит много ингредиентов, которые плохо сочетаются между собой, а из-за заправки в виде кефира или кваса после трапезы вероятно вздутие, заключила Мадина Мусичова.
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