Врач Мясников рассказал, что приводит к заболеваниям печени

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Также собеседник ОСН отметил, что неалкогольный гепатоз, переходящий в гепатит и затем в рак, вызывает сахар.
Врач отметил и негативное влияние лекарственных препаратов на печень. В частности речь идёт о препаратах, в составе которых есть различные травы. Регулярное принятие таких лекарств приводит к проблемам с печенью.
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