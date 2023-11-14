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Врач Мясников рассказал, как превратить вредные продукты в полезные

Мясников рекомендует оставлять на ночь макароны в холодильнике, а потом есть
14 ноября 2023, 13:44
Фото: istockphoto/PosiNote

Фото: istockphoto/PosiNote

Врач и телеведущий Александр Мясников рекомендует оставлять на ночь в холодильнике вареные рис и макароны.
Таким образом продукты перестанут быть вредными. Об этом Мясников сообщил в своём Telegram-канале.

Александр Мясников напомнил, что часто советует зрителям избегать белый рис и белые макароны из-за содержания быстрых углеводов, которые ведут к развитию резистентности к инсулину. При этом вареные рис и макароны, которые оставили на ночь в холодильнике, превращаются в полезные продукты.


«Крахмал, в большом количестве содержащийся в этих продуктах, превращается в итоге этих манипуляций в его полезный для здоровья вариант — «резистентный крахмал». Он уже не расщепляется столь быстро, переваривается значительно медленнее, не вызывает резкого подскока сахара крови. Долго остается в кишечнике, что очень нравится нашему микробиому!» — рассказал Александр Мясников.
При этом, если утром разогреть макароны и рис, резистентный крахмал не растеряет свои полезные свойства.

Врач ранее слышал об этом приёме, но никогда не воспринимал его всерьёз. А в последнее время появились статьи уважаемых диетологов, которые подтвердили этот факт.

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#продукты
#новости
#питание
#еда
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РИА: У шестерых депутатов Госдумы обнаружили коронавирус
14 ноября 2023, 13:09

Фото: iStock/Lisa Nentwich

У шести депутатов Государственной думы обнаружили коронавирус, об этом сообщил источник «РИА Новости».
«Тестирование в стенах Думы сейчас проходит каждую неделю по понедельникам. На данный момент оно проходило дважды – вчера и на прошлой неделе. Результаты вчерашнего тестирования действительно такие: у шести депутатов выявлен коронавирус», - прокомментировал ситуацию собеседник агентства. 

При этом, только вчера столичный Департамент здравоохранения сообщил, что эпидемиологическая обстановка в городе не выходит щза рамки допустимых значений. Количество заболевших ОРВИ, COVID-19 и пневмонией остается в пределах нормы.

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#госдума
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Эндокринолог Абакарова рассказала, что сахарный диабет может привести к осложнениям
14 ноября 2023, 12:19

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Врач-эндокринолог Можайской больницы Зульфия Абакарова рассказывает, что диабет без соответствующего лечения может привести к таким осложнениям, как слепота, ампутация конечности, почечная недостаточность, инфаркт и инсульт. Об этом сообщила пресс-служба здравоохранения Московской области.
Сахарный диабет - особое хроническое заболевание, которое напрямую связано с нарушениями работы эндокринной системы. 

«Опасностью диабета является тот факт, что поначалу болезнь никак не проявляет себя и человек чувствует себя плохо далеко не сразу.  <…>Полностью вылечить сахарный диабет нельзя, однако его можно контролировать, чтобы жить полноценной жизнью. Если своевременно узнать о риске возникновения болезни, то можно попытаться ее предотвратить. Во многих случаях изменение образа жизни могло бы остановить или затормозить развитие сахарного диабета второго типа», — отметила врач.

По словам специалиста для профилактики сахарного диабета следует поддерживать здоровый вес тела, правильно питаться и вести активный образ жизни. Также следует максимально отказаться от употребления сахара и продуктов с большим содержанием жиров.

Стоит отметить, что в группе риска заболевания находятся люди, у которых ближние кровные родственники страдают диабетом. Врач рекомендует раз в год проверять уровень сахара натощак.

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В Подольске врачи удалили мужчине опухоль брюшной полости
14 ноября 2023, 10:56

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Подольские врачи удалили 56-летнему мужчине опухоль брюшной полости. Об этом сообщила пресс-служба пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

56-летний пациент в экстренном порядке поступил в подольскую больницу с жалобами на боль в верхней части брюшной полости. Входе обследования врачи выявили опухоль весом около 4 килограмм.


Также у мужчины выявили высокую кишечную непроходимость. Врачи незамедлительно провели операцию.

«Операция была сложна тем, что рядом с новообразованием находились крупные сосуды, повреждение которых могло окончиться смертью пациента. Крупная, пронизанная сосудами опухоль, как бы раздвигала окружающие ткани и органы. В ходе операции мы удалили крупное образование размером до 20 см в диаметре и весом около 4 кг. Опухоль была удалена практически бескровно», -  отметил заведующий отделением Тимур Ибрагимов.

Операция длилась 2,5 часа. Кроме этого, врачам также пришлось постоянно наблюдать за пациентом, чтобы привести его в стабильное состояние.

Стоит отметить, что на восьмой день после операции специалисты стабилизировали мужчину  и после выписали его домой.

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#операция
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#опухоль
#специалисты
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1,7 млн телемедицинских консультаций провели в Московской области
14 ноября 2023, 10:39

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Сначала года в Подмосковье врачи провели более 1,7 млн телемедицинских консультаций. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Телемедицинские консультации были созданы для удобства жителей Подмосковья, чтобы облегчить повторные приемы у врачей.


«<…>На сегодняшний день, благодаря телемедицине, можно проконсультироваться с врачом по итогам диспансеризации или пройденного лечения, закрыть больничный лист, продлить электронный рецепт на льготное лекарство, также получить онлайн-консультации могут беременные женщины и дети», –  отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что записаться на такую консультацию со специалистом можно через портал «Здравоохранение» и по телефону 122.

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#здравоохранение
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#портал
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#онлайн
#беременные
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Российские учёные установили связь между питанием и школьной успеваемостью
14 ноября 2023, 08:26

Фото: istockphoto/ELENA BESSONOVA

Нарушения режима питания и сна снижают успеваемость школьников, приводит к росту депрессивных настроений, пищевой зависимости, а также и ожирению.
К такому выводу пришли учёные УрФУ. Результаты исследования опубликовали в журнале Nutrients.

По данным ВОЗ, за последние 40 лет в мире стало в 10 раз больше подростков, которые страдают от лишнего веса. 
Ученые Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) изучили циркадные ритмы (то есть циклы суточной активности, которые зависят от смены времени суток) более 12 тысяч учащихся 6–11-х классов средних общеобразовательных школ. Исследователи проанализировали связи между циркадными ритмами, питанием и успеваемостью подростков. 

«10% обследованных школьников имели избыточную массу тела, тогда как 6,4% имели недостаточную. Еще у 2,2% детей и подростков наблюдались признаки висцерального ожирения, у 20,2% школьников – умеренная и выраженная депрессия, у 5,3% – пищевая зависимость», – рассказала о результатах исследования доцент кафедры клинической психологии и психофизиологии УрФУ Ольга Дорогина.
У школьников кроме роста и развития организма значительно увеличивается учебная нагрузка. Если подросток недосыпает или неправильно питается, это может привести к ухудшению эмоционального состояния и снижению успеваемости.

Выяснилось, что подростки с низкими оценками и депрессией чаще страдают от пищевой зависимости. Такие дети зачастую пропускают завтраки и поздно ужинают. По данным ученых, есть высокая вероятность перехода ожирения в хроническую форму. 

Сейчас в научном сообществе обсуждается возможность ограничения еды как средства профилактики ожирения. При этом голодание или сокращение окна приема пищи приводит к негативным последствиям для психоэмоционального состояния и когнитивных функций у детей.

Ранее ученые УрФУ, выявили ещё один фактор, который ведёт к риску развития ожирения, – это учёба во вторую смену. Смещение фазы сна на более позднее время влечёт за собой негативное изменение в диете: меняется время главного приема пищи. Если ребенок поздно лег спать, утром он не хочет завтракать; поэтому до обеда школьник с высокой вероятностью съест что-то быстрое, но вредное. 

В итоге специалисты рекомендовали реорганизовать образовательный процесс: в идеале совсем отказаться от занятий во вторую смену.

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#еда
#сон
#ожирение
#продукты
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Врач Чижикова рассказала, какие продукты стоит употреблять в холодное время года
Врач Чижикова: В холодное время года следует употреблять углеводы и витамин D
14 ноября 2023, 00:40

Фото: iStock/bit245

Врач-гастроэнтеролог Анастасия Чижикова заявила, что в холодное время года нужно употреблять углеводы, так как они являются источником энергии, которая необходима для поддержания оптимального уровня теплообмена. Также она порекомендовала добавить в рацион продукты, богатые витамином D.
«На нашем настроении и пищевом поведении сказывается нехватка магния, хрома и группы витаминов В. Магний участвует во многих жизненно важных процессах, работе нервной и сердечно-сосудистой систем. Хром способствует поддержанию нормального углеводного, жирового и белкового обмена, помогает регулировать работу щитовидной железы, сердца, сосудов», — цитирует РИАМО слова собеседницы.

Чижикова добавила, что витамины группы В и магний в большом количестве содержатся в молочных продуктах, рыбе, мясе, бобовых, икре, морской капусте и орехах.

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#продукты
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Депздрав Москвы опроверг данные о росте числа госпитализаций из-за COVID-19
13 ноября 2023, 23:42

Фото: Фотобанк Московской области

В Москве эпидемиологическая обстановка по ОРВИ, COVID-19 и пневмонии согласно показателям не выходит за рамки обычного периода сезонных заболеваний. Существенного роста числа госпитализаций в столице не зафиксировано, сообщает Департамент здравоохранения Москвы в Телеграм-канале.
Так, в департаменте прокомментировали сообщения ряда СМИ, в которых говорилось, что возле Клинической инфекционной больницы №1 собралась пробка из двадцати машин скорой помощи. По словам журналистов, у всех пациентов подозревают коронавирус или пневмонию.

«Скопление машин скорой помощи вызвано спецификой работы больницы. Существенного роста госпитализаций в городе нет. Эпидобстановка по таким заболеваниям как ОРВИ, пневмония, коронавирус соответствует обычному периоду сезонных заболеваний», — проинформировали в столичном департаменте.

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#орви
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#коронавирус
#пневмония
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Сексолог назвал продукт, который лучше всего влияет на мужскую потенцию
Сексолог Шевченко: Тыквенные семечки положительно влияют на мужскую потенцию
13 ноября 2023, 22:10

Фото: istock / grinvalds

Тыквенные семечки позитивно влияют на мужское здоровье. О пользе семян рассказал психолог и сексолог Олег Шевченко в беседе с «Московским комсомольцем».

Как заявляет Шевченко, в семенах тыквы содержится много необходимых мужчине витаминов и микроэлементов. Среди них витамины группы В, регулирующие активность центральной нервной системы, способствующие синтезу гемоглобина и регенерации эритроцитов. Также полезны витамины F, А и К, которые повышают либидо и витамин Е, способствующий клеточное регенерации. 

«Плиненасыщенные кислоты укрепляют стенки сосудов, а микроэлементы, содержащиеся в семечках, стимулируют деятельность эндокринной системы. Все это вместе оказывает поистине удивительный эффект на потенцию», — заявил эксперт.
Помимо этого, в тыквенных семечках содержится цинк, который позитивно влияет на выработку тестостерона, что улучшает качество спермы.

Шевченко советует есть в день 60-70 граммов семечек, но в целом, потребление этого продукта у мужчин не ограничено.

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#продукты
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Жуковчан пригласили на диспансеризацию в городскую поликлинику
13 ноября 2023, 20:13

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Жители подмосковного Жуковского могут пройти профилактический медицинский осмотр или диспансеризацию в Городская поликлиника ГБУЗ Московской области «Жуковская ОКБ». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Отмечается, что медосмотр или диспансеризацию могут пройти все жители независимо от прикрепления к медицинской организации.

К такому медосмотру относится и углубленная диспансеризация после перенесенного коронавируса.

Приём будет осуществлять по предварительной записи шесть дней в неделю по графику:

Понедельник – пятница: 8:00 – 20:00

Суббота: 9:00 –16:00.

Записаться на диспансеризацию можно через личный кабинет Госуслуг, на сайте, по единому номеру 122, а также в регистратуре городской поликлиники. При себе рекомендуется иметь паспорт и полис ОМС.

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